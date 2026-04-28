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झांसी में ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस का एक्शन; मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार, 1.56 करोड़ के कॉइन्स बरामद

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान विवेक यादव के रूप में हुई है.

ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस का एक्शन
ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस का एक्शन (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 28, 2026 at 8:24 PM IST

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झांसी : नवाबाद थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों गिरोह के सदस्य को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल, नकदी और अवैध तमंचा बरामद करने का दावा किया है. पुलिस अब इस नेटवर्क जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है.

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat)

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान विवेक यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के पास से चार मोबाइल, 22 हजार 400 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है. उन्होंने बताया कि नवाबाद थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि करगुआ जी मार्ग पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.

दावा है कि आरोपी इन मोबाइल में कई वेबसाइट्स के जरिए ऑनलाइन सट्टा चला रहा था. उन्होंने बताया कि जांच में सामने आया है कि आरोपी संगठित गिरोह के साथ मिलकर ऑनलाइन गेमिंग और सट्टे के जरिए लोगों को जोड़ता था. आरोपी के मोबाइल से करीब 1 करोड़ 56 लाख से ज्यादा के कॉइन्स और 25 लाख रुपये विभिन्न बैंक खातों में पाए गए हैं.

पुलिस ने ऐसे 13 बैंक खातों को चिन्हित कर उसकी रकम फ्रीज कराने की कार्रवाई शुरू कर दी है. आरोपियों के खिलाफ केस दर्जकर पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए इस गिरोह में शामिल आठ आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है. पुलिस ने पकड़े गए आरोपी विवेक यादव के खिलाफ जुआ अधिनियम और आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है.

यह भी पढ़ें : ऑनलाइन गेमिंग फर्जीवाड़ा; गलत तरीके से कमाए 40 लाख रुपये, पुलिस ने 3 शातिरों को पकड़ा

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