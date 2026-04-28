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झांसी में ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस का एक्शन; मुठभेड़ में एक आरोपी गिरफ्तार, 1.56 करोड़ के कॉइन्स बरामद

ऑनलाइन सट्टा पर पुलिस का एक्शन ( Photo credit: ETV Bharat )

झांसी : नवाबाद थाना पुलिस ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने ऑनलाइन सट्टा खिलाने वालों गिरोह के सदस्य को मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से मोबाइल, नकदी और अवैध तमंचा बरामद करने का दावा किया है. पुलिस अब इस नेटवर्क जुड़े अन्य लोगों की तलाश में जुट गई है. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने दी जानकारी. (Video credit: ETV Bharat) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बीबीजीटीएस मूर्ति ने बताया कि गिरफ्तार आरोपी की पहचान विवेक यादव के रूप में हुई है. पुलिस ने आरोपी के पास से चार मोबाइल, 22 हजार 400 रुपये नगद, एक अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है. उन्होंने बताया कि नवाबाद थाना पुलिस चेकिंग कर रही थी, तभी मुखबिर से सूचना मिली कि करगुआ जी मार्ग पर ऑनलाइन सट्टा संचालित किया जा रहा है. सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम पर आरोपी ने फायरिंग कर दी. जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है.