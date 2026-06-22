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ऑनलाइन सट्टा नेटवर्क पर पुलिस का बड़ा एक्शन, तीन इंटरस्टेट आरोपी अरेस्ट

दुर्ग : ऑनलाइन जुआ सट्टा और म्यूल अकाउंट नेटवर्क के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. पुलिस ने इस मामले में तीन अंतरराज्यीय आरोपियों को गिरफ्तार किया है. थाना खुर्सीपार पुलिस और एंटी क्राइम एंड साइबर यूनिट की संयुक्त टीम ने आरोपियों के कब्जे से 81 एटीएम कार्ड, 62 बैंक पासबुक, 5 चेकबुक, 13 मोबाइल फोन, 11 सिम कार्ड, एक लैपटॉप और हार्ड डिस्क समेत करीब ढाई लाख रुपए की सामग्री जब्त की है.

तीन आरोपियों को मौके से पकड़ा

वहीं एएसपी मणिशंकर चंद्रा ने बताया कि पुलिस को सूचना मिली थी कि खुर्सीपार के आईटीआई खेल मैदान के पास कुछ युवक डिजिटल उपकरणों के माध्यम से ऑनलाइन सट्टे का संचालन कर रहे हैं. सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी कर तीनों आरोपियों को मौके से पकड़ लिया.