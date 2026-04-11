मेवाती सिंगरों पर पुलिस की सख्ती, भड़काऊ गाने और पोस्ट पर होगी कार्रवाई, एसपी ने दी चेतावनी
गन क्लचर को बढ़ावा देने वाले गानों पर नूंह पुलिस की मेवाती सिंगरों को चेतावनी. एसीपी बोले- 'भड़काऊ गाने और पोस्ट पर होगी कार्रवाई.'
Published : April 11, 2026 at 11:04 AM IST
नूंह: जिले में बढ़ते विवादों के बीच मेवाती सिंगरों पर अब पुलिस ने सख्त रुख अपनाया है. जिला पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन ने चेतावनी जारी करते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर भड़काऊ और आपराधिक प्रवृत्ति को बढ़ावा देने वाले गाने गाने वाले सिंगरों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी.
गन कल्चर के गानों पर सख्ती: एसपी डॉक्टर अर्पित जैन ने बताया कि "मेरे संज्ञान में आया है कि कई मेवाती युवा सिंगर अपने गानों और सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से अपराध को बढ़ावा दे रहे हैं. इन गानों को युवा फेसबुक, व्हाट्सएप स्टोरी और अन्य प्लेटफॉर्म्स पर साझा करते हैं, जिससे कई गांवों में विवाद की स्थिति पैदा हो रही है. ऐसे सिंगरों ने जल्द ही अपनी सामग्री में सुधार नहीं किया, तो उन पर कार्रवाई की जाएगी."
अपराध को बढ़ावा देने पर होगी कार्रवाई: एसीप ने कहा कि "गन कल्चर को बढ़ावा देने वाले सिंगरों के यूट्यूब चैनल और सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर दिए जाएंगे. इसके अलावा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी. हरियाणा सरकार पहले ही ऐसे गानों पर रोक लगाने के निर्देश दे चुकी है, जो अपराधी प्रवृत्ति को बढ़ावा देते हैं. पुलिस जल्द ही ऐसे अकाउंट्स की पहचान करेगी और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कदम उठाएगी."
कानून व्यवस्था बनाए रखने की अपील: गौरतलब है कि मेवाती सिंगर पहले भी कई बार विवादों में रह चुके हैं. राशन डिपो होल्डर, सरपंचों और अन्य स्थानीय मुद्दों को लेकर बनाए गए गानों पर शिकायतें सामने आती रही हैं. कई बार इन गानों के कारण सामाजिक तनाव भी उत्पन्न हुआ है. पुलिस प्रशासन सामाजिक लोगों का कहना है कि शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस तरह की सामग्री पर रोक लगाना जरूरी है.
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