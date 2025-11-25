ETV Bharat / state

डीग में साइबर ठगों पर पुलिस का एक्शन, फर्जी सिम व ATM बरामद, 16 आरोपियों को दबोचा

डीग : जिले में साइबर ठगी को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गोपालगढ़, सीकरी और जुरहरा पुलिस ने एक ही दिन में कुल 16 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. कार्रवाई के दौरान विभिन्न ठिकानों से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और ऑनलाइन अपराध में उपयोग होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे और भी खुलासों की उम्मीद है. डीग एसपी ओमप्रकाश मीना का कहना है कि ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई और मामलों के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

गोपालगढ़ में 5 आरोपी गिरफ्तार : एसपी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोपालगढ़ पुलिस टीम हैवतका जंगल पहुंची, जहां पांच युवक झाड़ियों की ओट में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी में लगे हुए पाए गए. गिरफ्तार आरोपियों के नाम साहिद, कासिद, राहुल, जुनैद और इम्तियाज हैं, जो फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को झांसा देते थे. यह गिरोह चोरी के मोबाइल फोन, दूसरों के नाम से जारी सिम और बैंक खातों का उपयोग कर ठगी को अंजाम देता था. पुलिस ने मौके से चार मोबाइल फोन और चार एटीएम कार्ड बरामद किए हैं.

