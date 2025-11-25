ETV Bharat / state

डीग में साइबर ठगों पर पुलिस का एक्शन, फर्जी सिम व ATM बरामद, 16 आरोपियों को दबोचा

पुलिस ने तीन अलग-अलग कार्रवाइयों में कुल 16 साइबर ठगों को गिरफ्तार किया है.

ठगी गैंग पर पुलिस का शिकंजा
ठगी गैंग पर पुलिस का शिकंजा (फोटो सोर्स- डीग पुलिस)
author img

By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : November 25, 2025 at 10:54 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

डीग : जिले में साइबर ठगी को जड़ से खत्म करने के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत थाना गोपालगढ़, सीकरी और जुरहरा पुलिस ने एक ही दिन में कुल 16 साइबर ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है. कार्रवाई के दौरान विभिन्न ठिकानों से मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, एटीएम कार्ड और ऑनलाइन अपराध में उपयोग होने वाले कई उपकरण बरामद किए गए। पुलिस द्वारा सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है, जिनसे और भी खुलासों की उम्मीद है. डीग एसपी ओमप्रकाश मीना का कहना है कि ऑनलाइन ठगी के नेटवर्क को जड़ से समाप्त करने के लिए लगातार अभियान जारी रहेगा. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में कई और मामलों के खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है.

गोपालगढ़ में 5 आरोपी गिरफ्तार : एसपी ओमप्रकाश मीना ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर गोपालगढ़ पुलिस टीम हैवतका जंगल पहुंची, जहां पांच युवक झाड़ियों की ओट में बैठकर मोबाइल फोन के जरिए ऑनलाइन ठगी में लगे हुए पाए गए. गिरफ्तार आरोपियों के नाम साहिद, कासिद, राहुल, जुनैद और इम्तियाज हैं, जो फर्जी सोशल मीडिया प्रोफाइल बनाकर लोगों को झांसा देते थे. यह गिरोह चोरी के मोबाइल फोन, दूसरों के नाम से जारी सिम और बैंक खातों का उपयोग कर ठगी को अंजाम देता था. पुलिस ने मौके से चार मोबाइल फोन और चार एटीएम कार्ड बरामद किए हैं.

इसे भी पढ़ें: सेक्सटॉर्शन और ऑनलाइन ठगी गैंग पर पुलिस का शिकंजा: 12 गिरफ्तार, 3 किशोर निरुद्ध, 13 लाख की ठगी का खुलासा

सीकरी थाना में जंगल से ठग पकड़े : थाना सीकरी पुलिस को साइबर सेल डीग से मिली सूचना के आधार पर बंधबास–हूसेपुर के बीच जंगल में छिपे दो संदिग्ध युवकों पर कार्रवाई करनी पड़ी. जगह पर पहुंचने पर दोनों युवक मोबाइल की रोशनी में साइबर ठगी करते मिले. गिरफ्तार आरोपियों की पहचान अख्तर उर्फ मिच्यो और सोराब उर्फ बल्ल्ली के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके कब्जे से दो एंड्रॉयड मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए.

जुरहरा थाना इलाके में 9 साइबर ठग दबोचे : जुरहरा पुलिस ने सबसे बड़ी कार्रवाई करते हुए विभिन्न पूर्व दर्ज साइबर अपराध मामलों में वांछित कुल नौ आरोपियों को गिरफ्तार किया है. ये सभी लंबे समय से पुलिस को चकमा दे रहे थे. गिरफ्तार आरोपियों में जैद मोहम्मद, इरसाद, मुकीम, आबिद, शाहरुन उर्फ सहरुन, समयदीन, आस मोहम्मद उर्फ आसू, सैकुल खान और फरदीन शामिल हैं. पुलिस ने इनके पास से फर्जी सिम कार्ड और साइबर अपराध में प्रयुक्त उपकरण बरामद किए हैं.

TAGGED:

CYBER FRAUD IN DEEG
साइबर ठगों पर पुलिस का एक्शन
ARRESTING 16 ACCUSED
ऑनलाइन ठगी गैंग
CYBER CRIME

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

मनिहारों का रास्ता: यहां लाख की चूड़ियों में दिखती है 300 साल की विरासत, देश-विदेश में है डिमांड

Asthma के मरीजों में अस्थमा अटैक आने पर क्या लक्षण दिखते हैं? जानें क्यों होती है यह बीमारी

हवाई यात्रियों के लिए अच्छी खबर, 'लास्ट मोमेंट में टिकट कैंसिल करने पर भी 80 फीसदी पैसा वापस'

नए आधार ऐप में मिलेगी सुरक्षित और पेपरलेस आइडेंटिटी वेरिफिकेशन की सुविधा, जानें कब होगा लॉन्च?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.