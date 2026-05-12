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पटाखे छोड़ने वाली बुलेटों के साइलेंसर पर चला पुलिस का बुलडोजर, एसएसपी ने दी सख्त हिदायत

साइलेंसरो पर चला बुलडोजर ( Photo-ETV Bharat )

हरिद्वार: शहर में बाइकों में मोडिफाइड साइलेंसर लगाकर घूमने वाले लोगों को पुलिस ने कड़ा संदेश दिया. तमाम बाइकों से जब्त किए गए तमाम साइलेंसरो पर बुलडोजर चढ़ाकर उन्हें नष्ट किया गया. हरिद्वार के शंकराचार्य चौक पर ट्रैफिक नियमों का पालन करने का संदेश देने के लिए ये कार्रवाई की गई. इसके अलावा एसएसपी नवनीत सिंह ने ट्रैफिक कंट्रोल के लिए पुलिस मुख्यालय से मिली 7 बुलेट बाइकों को हरी झंडी दिखाकर भी रवाना किया. सड़क सुरक्षा के तहत आयोजित इस कार्यक्रम में एसएसपी ने कई आम लोगों को हेलमेट बांटे और सुरक्षित यातायात का संदेश दिया. एसएसपी नवनीत सिंह भुल्लर ने कहा कि ट्रैफिक पुलिस को नए वाहन मिलने से ट्रैफिक कंट्रोल और बेहतर होगा. वर्तमान में संचालित चारधाम यात्रा सीजन के साथ साथ आगामी कांवड़ मेले की भी तैयारी अभी से की जा रही है और यातायात के नियमों का सख्ती से पालन कराया जा रहा है. एसएसपी हरिद्वार के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा कार्यक्रम के अन्तर्गत नेशनल हाइवे के शंकराचार्य चौराहे पर अन्य पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया. जिसमें सड़क पर चल रहे बिना हेलमेट के लोगों को सड़क दुघर्टना के बारे में जानकारी देते हुए उन्हे जागरूक किया गया. पटाखे छोड़ने वाली बुलेटों पर पुलिस कार्रवाई (Video-ETV Bharat)