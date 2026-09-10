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सहारनपुर में अवैध खनन पर बिग एक्शन, 11 डंपर और JCB सीज, खनन माफिया में हड़कंप

अवैध खनन के खिलाफ पुलिस की बड़ी कार्यवाई ( Photo Credit: ETV Bharat )

सहारनपुर: जनपद में अवैध खनन के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मिर्जापुर पुलिस ने गुरुवार की रात बड़ी कार्रवाई की. पुलिस टीम ने चेकिंग अभियान के दौरान 11 डंपर, एक JCB समेत कुल 12 वाहन सीज किए हैं. कई वाहनों में ओवरलोडिंग और नंबर प्लेट से जुड़ी अनियमितताएं भी सामने आईं हैं. माफिया इस संबंध में सीओ प्रिया यादव ने बताया कि जिले में अवैध खनन के खिलाफ लगातार अभियान चलाए जा रहे हैं. इसी क्रम में पुलिस अधीक्षक ग्रामीण और क्षेत्राधिकारी बेहट, थाना प्रभारी मिर्जापुर विनोद कुमार के नेतृत्व में 9/10 सितंबर की रात विशेष चेकिंग अभियान चलाया गया. सीओ प्रिया यादव (VIDEO Credit: ETV Bharat) मिर्जापुर पुलिस टीम ने गन्देवड़–हथनीकुण्ड और गन्देवड़–बादशाहीबाग मार्ग पर वाहनों की जांच कि, जहां खनन सामग्री लेकर जा रहे डंपरों और JCB को रोककर उनके दस्तावेज और रॉयल्टी की जांच की गई. प्रारंभिक जांच में कई वाहनों के पास खनन सामग्री और परिवहन से संबंधित वैध प्रपत्र नहीं मिले. इसके अलावा कुछ वाहन ओवरलोड पाए गए, जबकि चार डंपरों पर नंबर प्लेट तक नहीं लगी थी.