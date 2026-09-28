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पुलिस ने खोला हत्या का राज़ ! दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या, फिर जाकर कर ली खुदकुशी !

दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या, फिर जाकर कर ली खुदकुशी ! ( ईटीवी भारत )

गोरखपुर: चौरीचौरा थाना क्षेत्र के चौरी टोला भरटोलिया गांव के एक किशोर की उसी के दोस्त ने गला दबाकर कर हत्या कर दी और खुद भी ट्रेन से कटकर जान दे दी. दोनों किशोरों मौत की गुत्थी तो सुलझ गई, पर उन्होंने यह घटना क्यों अंजाम दिया अभी यह गुत्थी उलझी हुई है.

पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर शिवा की हत्या की कड़ी श्याम से जोड़ते हुए घटना का खुलासा कर दिया है. हालांकि, शिवा की हत्या के पीछे की वजह अभी स्पष्ट नहीं हो सकी है.

दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या, फिर जाकर कर ली खुदकुशी ! (ईटीवी भारत)

चौरी टोला भरटोलिया के 14 वर्षीय शिवा राजभर की उसके ही दोस्त 17 वर्षीय श्याम राजभर ने गला घोंटकर हत्या कर दी. इसके अगले ही दिन श्याम की भी ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई.

दोनों की मौत से हत्या और आत्महत्या का राज भी दफन हो गया है. हालांकि पुलिस अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.

श्याम ने ऐसा कदम क्यों उठाया और फिर खुद अपनी जान क्यों दे दी, इसका जवाब दोनों किशोरों की मौत के साथ ही दफन हो गया. पुलिस अब परिजनों और आसपास के लोगों से पूछताछ कर घटना की वजह तलाश रही है.

14 वर्षीय शिवा राजभर. (फाइल)

पुलिस के मुताबिक 23 सितंबर को दोपहर करीब एक बजे शिवा और श्याम चकदेइया गांव स्थित जलकल परिसर में पहुंचे थे. दोनों के परिसर में प्रवेश करने की तस्वीर सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई. करीब सवा घंटे बाद श्याम अकेले बाहर निकलता दिखाई दिया. वह कपड़े साफ करते हुए परिसर से निकला और घर चला गया. अगले दिन 24 सितंबर को उसका शव सतहवा के पास रेलवे ट्रैक पर मिला. पुलिस के मुताबिक उसकी मौत ट्रेन की चपेट में आने से हुई.

इधर, 25 सितंबर को जलकल परिसर के कमरे से शिवा का शव मिला. शव से दुर्गंध उठने पर पुलिस को सूचना दी गई थी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला घोंटकर हत्या किए जाने की पुष्टि हुई. इसके बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की कड़ियां जोड़ीं, तो घटना में श्याम की भूमिका सामने आई. अब जांच का केंद्र हत्या की वजह है.

17 वर्षीय श्याम राजभर. (फाइल)

पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि दोनों किशोरों के बीच ऐसा क्या हुआ था कि दोस्ती का रिश्ता अचानक हत्या तक पहुंच गया. घटना से पहले दोनों की गतिविधियों और आपसी संबंधों के बारे में भी जानकारी जुटाई जा रही है.

दोस्त ने ही की थी दोस्त की हत्या, फिर जाकर कर ली खुदकुशी ! (ईटीवी भारत)

प्रभारी निरीक्षक वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि सीसीटीवी फुटेज और पोस्टमार्टम रिपोर्ट से श्याम द्वारा शिवा की गला घोंटकर हत्या किए जाने की बात सामने आई है. अगले दिन श्याम की ट्रेन से कटकर मौत हुई. हत्या की वजह अभी स्पष्ट नहीं है. परिजनों से पूछताछ कर घटना के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है.