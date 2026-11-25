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रामगढ़ में अपहरण कांड का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार

रामगढ़ पुलिस की गिरफ्त में आरोपित ( फोटो-ईटीवी भारत )

रामगढ़: जिला में सोमवार (23 नवंबर) को गुरुवार बाजार स्थित गणेश ज्वेलर्स के समीप हुए अपहरण कांड का रामगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है. SDPO राघवेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है.

एसडीपीओ ने बताया कि सोमवार को गुरुवार बाजार स्थित गणेश ज्वेलर्स दुकान के समीप चार से पांच बदमाशों ने पहले एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और फिर जबरन उसे सफेद रंग की कार में बैठाकर फरार हो गए थे. घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस हरकत में आई. विशेष टीम गठित कर लगातार छापेमारी और घेराबंदी की गई.