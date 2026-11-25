रामगढ़ में अपहरण कांड का खुलासा, पांच आरोपी गिरफ्तार
रामगढ़ में अपहरण के मामले का पुलिस ने खुलासा कर दिया है, मामले में पांच बदमाश पकड़े गए हैं.
Published : November 25, 2026 at 6:41 PM IST
रामगढ़: जिला में सोमवार (23 नवंबर) को गुरुवार बाजार स्थित गणेश ज्वेलर्स के समीप हुए अपहरण कांड का रामगढ़ पुलिस ने खुलासा कर दिया है. इस मामले में पुलिस ने पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है. SDPO राघवेंद्र शर्मा ने प्रेस वार्ता कर यह जानकारी दी है.
एसडीपीओ ने बताया कि सोमवार को गुरुवार बाजार स्थित गणेश ज्वेलर्स दुकान के समीप चार से पांच बदमाशों ने पहले एक व्यक्ति के साथ मारपीट की और फिर जबरन उसे सफेद रंग की कार में बैठाकर फरार हो गए थे. घटना की सूचना मिलते ही रामगढ़ पुलिस हरकत में आई. विशेष टीम गठित कर लगातार छापेमारी और घेराबंदी की गई.
पुलिस की बढ़ती दबिश से घबराकर अपहरणकर्ताओं ने अपहृत व्यक्ति को पिठोरिया के जंगल के पास छोड़ दिया. पुलिस ने अपहृत शख्स को सकुशल बरामद कर अस्पताल में भर्ती कराया. वहीं, घटना में शामिल पांच आरोपितों को गिरफ्तार कर लिया. अपहृत व्यक्ति की पहचान रांची निवासी कमलेश शाक्य उर्फ दिनेश शर्मा के रूप में हुई है. पुलिस ने अपहरण में इस्तेमाल की गई सफेद रंग की कार भी जब्त कर ली है. पुलिस की तकनीकी जांच और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपितों तक पहुंचने में सफलता मिली.
पैसों के लेनदेन की पुरानी रंजिश में वारदात
एसडीपीओ ने बताया कि प्रारंभिक जांच में पैसे के लेनदेन को लेकर पुरानी रंजिश की बात सामने आई है. अपहृत व्यक्ति और आरोपितों के बीच पहले से पैसों के लेनदेन को लेकर विवाद चल रहा था. इसी विवाद और आपसी दुश्मनी के कारण अपहरण की वारदात को अंजाम दिए जाने की आशंका है. हालांकि, पूरे मामले की विस्तृत जांच जारी है.
गिरफ्तार आरोपितों में ये हैं शामिल
पुलिस ने इस मामले में पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार आरोपितों में धर्मेंद्र कुमार साह, राजवनी कुमार गुप्ता, रोशन कुमार, घनश्याम सिंह और पीयूष कुमार शामिल हैं. पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार आरोपितों में रोशन कुमार का पूर्व आपराधिक इतिहास भी सामने आया है. उसके खिलाफ पूर्व में कांड संख्या 424 दर्ज होने की जानकारी मिली है.
पुलिस की दबिश के कारण अपहृत को छोड़ा
SDPO राघवेंद्र शर्मा ने बताया कि घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए विशेष टीम का गठन किया. तकनीकी साक्ष्य और मानवीय सूचना के आधार पर आरोपितों की तलाश में लगातार छापेमारी की गई. पुलिस की दबिश बढ़ने पर अपहरणकर्ता अपहृत व्यक्ति को पिठोरिया के जंगल के पास छोड़कर फरार हो गए. पुलिस ने उसे सुरक्षित बरामद कर लिया. इसके बाद कार्रवाई करते हुए पांच आरोपियों को गिरफ्तार किया गया और घटना में प्रयुक्त कार जब्त कर ली.
इस पूरे मामले के उद्भेदन में पुलिस निरीक्षक, भुरकुंडा ओपी प्रभारी सहित रामगढ़ पुलिस टीम के अन्य सदस्यों की महत्वपूर्ण भूमिका रही. गिरफ्तार सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है. दिनदहाड़े अपहरण की इस घटना ने रामगढ़ की कानून-व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए थे, लेकिन पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मामले का खुलासा हो गया. फिलहाल पुलिस पूरे घटनाक्रम और आरोपियों की भूमिका की गहनता से जांच कर रही है.
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