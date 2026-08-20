आछोड़ा में वृद्धा से लूट करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार, राजस्थान-एमपी में 30 वारदातें कबूलीं
गिरफ्तार आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है.
Published : August 20, 2026 at 5:25 PM IST
चित्तौड़गढ़: जिला स्पेशल टीम DST, चोरी निरोधक और कोतवाली पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में आछोड़ा गांव में वृद्धा से लूट करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का पर्दाफाश हुआ है. पुलिस ने गैंग के 3 शातिर आरोपियों को गिरफ्तार किया है. इनसे पूछताछ जारी है. गिरफ्तार आरोपियों का पहले से आपराधिक रिकॉर्ड है. उन्होंने राजस्थान और मध्यप्रदेश में करीब 30 लूट और चोरी की वारदातें करना कबूल किया है.
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्रसिंह ने बताया कि 13 अगस्त की रात आछोड़ा निवासी नानूलाल रैगर ने रिपोर्ट दी थी. इसमें बताया कि 3-4 अज्ञात बदमाशों ने घर का किवाड़ तोड़कर प्रवेश किया. आरोपियों ने घर में सो रही सोहनी बाई के हाथों की चांदी की चूड़ी और पैरों के चांदी के कड़े निकालने का प्रयास किया. विरोध करने पर धमकाकर चांदी के कड़े, पिता लालूराम का मोबाइल और हाथ की घड़ी लूटकर फरार हो गए. इस रिपोर्ट पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर जांच शुरू की.
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तकनीकी साक्ष्य से पकड़े गए 3 आरोपी: DST प्रभारी CI जोधाराम के नेतृत्व में टीम ने अलग-अलग थाना क्षेत्रों के CCTV फुटेज खंगाले. पूर्व में चालानशुदा अपराधियों की निगरानी कर गैंग की पहचान की गई. तकनीकी साक्ष्य के आधार पर पुलिस ने तीन आरोपियों को हिरासत में लेकर पूछताछ की, जिसमें उन्होंने वारदात करना कबूल किया. पुलिस ने गंगरार थाना क्षेत्र के काली छांट निवासी कालू पुत्र सुखा कालबेलिया, पारसोली में तेजाजी मंदिर के पास घाटी मोहल्ला निवासी तेजपाल उर्फ तेजू पुत्र मिठ्ठूलाल कालबेलिया और कपासन में गोराजी का निंबाहेड़ा निवासी सुरेश पुत्र प्रभुलाल कालबेलिया को गिरफ्तार किया.
राजस्थान-एमपी में 30 वारदातें कबूलीं: जांच में कालू के खिलाफ एक दर्जन से अधिक चोरी और लूट के प्रकरण और सुरेश के खिलाफ मंदिरों में चोरी व महिलाओं से जेवर लूट के 6 प्रकरण दर्ज होना सामने आया. आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा और मध्यप्रदेश के नीमच जिले में स्थित मंदिरों से सोने-चांदी के छत्र, प्रतिमा, आभूषण चोरी और महिलाओं से जेवर लूट की करीब 30 वारदातें की हैं.