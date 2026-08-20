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आछोड़ा में वृद्धा से लूट करने वाली अंतरराज्यीय गैंग का खुलासा, 3 गिरफ्तार, राजस्थान-एमपी में 30 वारदातें कबूलीं

पुलिस की गिरफ्त में आरोपी ( ETV Bharat Chittorgarh )