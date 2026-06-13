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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर चला पुलिस का डंडा, 9 दिनों में 79,195 चालान, इन पर हुई कार्रवाई

डीजीपी राजीव कुमार शर्मा के निर्देशन में डीजी पुलिस प्रशिक्षण एवं यातायात अनिल पालीवाल और एडीजी ट्रैफिक डॉ बीएल मीणा के पर्यवेक्षण में 4 से 12 जून तक चलाए गए विशेष अभियान के दौरान राज्यभर में 79,195 प्रवर्तन कार्रवाइयां की गई हैं. अभियान का उद्देश्य वाहनों में अवैध संशोधन, अनाधिकृत लाल-नीली बत्तियां, फ्लैशर, स्ट्रोब लाइट, प्रेशर हॉर्न, ब्लैक फिल्म, नियम विरुद्ध नंबर प्लेट तथा वाहन पर अनधिकृत शब्द और चिन्हों के प्रयोग पर प्रभावी अंकुश लगाना है.

जयपुर: राजस्थान में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों के खिलाफ पुलिस ने कड़ा शिकंजा कसा है. ब्लैक फिल्म, फर्जी नंबर प्लेट और अवैध मॉडिफिकेशन पर सबसे बड़ी कार्रवाई की गई है. राजस्थान पुलिस ने 9 दिनों में 79,195 चालान की कार्रवाई की है. सड़क सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए राजस्थान पुलिस ने राज्यभर में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ रखा है.

काली फिल्म पर सख्ती: एडीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने बताया कि ब्लैक फिल्म और फर्जी नंबर प्लेट सबसे बड़े निशाने पर है. 9 दिनों के अभियान में पुलिस ने सर्वाधिक 30,644 वाहनों पर लगी काली फिल्म (ब्लैक फिल्म) के खिलाफ कार्रवाई की. इसके अलावा 20,462 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट एवं पंजीयन चिन्ह, 10,820 अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन, 7,634 अवैध वाहन संरचना परिवर्तन, 5,406 अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर व हूटर, 4,229 प्रेशर और एयर हॉर्न के मामलों में चालान किए गए. केवल 12 जून को ही राज्यभर में 8,460 प्रवर्तन कार्रवाइयां की गईं. इनमें 3,193 ब्लैक फिल्म, 2,250 नियम विरुद्ध नंबर प्लेट, 1,086 अनाधिकृत शब्द, चिन्ह एवं लेखन, 844 अवैध वाहन संरचना परिवर्तन, 616 अनाधिकृत लाल-नीली बत्ती, फ्लैशर एवं हूटर, 471 प्रेशर/एयर हॉर्न के मामले शामिल रहे.

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जयपुर कमिश्नरेट समेत कई जिलों में विशेष सख्ती: 12 जून को हुई कार्रवाई में जयपुर पश्चिम (490), अजमेर (385), जयपुर यातायात (367), चित्तौड़गढ़ (349), सवाई माधोपुर (325), भीलवाड़ा (320) और कोटा शहर (302) प्रमुख रहे. इन जिलों में पुलिस ने सड़क सुरक्षा मानकों के उल्लंघन पर विशेष निगरानी रखते हुए कार्रवाई की. डीजी ट्रैफिक अनिल पालीवाल ने कहा कि यह अभियान केवल चालान तक सीमित नहीं है, बल्कि आमजन में सड़क सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने का भी प्रयास है. अवैध मॉडिफिकेशन, ब्लैक फिल्म, प्रेशर हॉर्न और फर्जी नंबर प्लेट जैसे उल्लंघन न केवल कानून के खिलाफ हैं, बल्कि सड़क दुर्घटनाओं और अपराधों को बढ़ावा देने का भी कारण बनते हैं.