नोएडा में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का शिकंजा, सात माह में काटे लगभग 17 लाख ई-चालान; हजारों वाहन जब्त
ट्रैफिक पुलिस ने कहा कि हमारी जनता से अपील है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यातायात को सुचारू रखने में सहयोग दें.
Published : August 26, 2026 at 7:19 PM IST
नई दिल्ली/नोएडा: ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी कर रही है अगर आप सड़कों पर अपना वाहन लेकर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें, वरना आपके साथ भी कार्रवाई हो सकती है.
वर्ष 2026 में जनवरी से लेकर जुलाई माह तक मैनुअल चेकिंग और हाई-टेक कैमरों के जरिए 16 लाख 93 हजार 792 (लगभग 17 लाख) चालान काटे गए हैं. नियमों की अनदेखी, बिना फिटनेस और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 4,900 से अधिक वाहनों को सीज भी किया गया है.
यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का शिकंजा
जिले की सड़कों पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस लगातार अभियान चला रही है. आंकड़ों के मुताबिक, सड़कों पर लगे आधुनिक कैमरों और ट्रैफिक कर्मियों द्वारा पिछले 7 महीनों में करीब 17 लाख वाहनों पर कार्रवाई की गई है. डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यातायात पुलिस द्वारा जनवरी से अब तक मैनुअल और कैमरों के माध्यम से लगभग 17 लाख चालान किए गए हैं. ये चालान फॉल्टी नंबर प्लेट, ड्रंक एंड ड्राइव, रॉन्ग साइड, ओवर स्पीडिंग, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट आदि विभिन्न शीर्षों में किए गए हैं.
इसके अलावा लगभग 17 लाख रुपये का शमन शुल्क भी राजकीय कोष में जमा कराया गया है. गंभीर मामलों और बिना वैध कागजात वाले वाहनों को सीज भी किया जा रहा है. हमारी जनता से अपील है कि वे ट्रैफिक नियमों का पालन करें और यातायात को सुचारू रखने में सहयोग दें. पुलिस द्वारा जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, नियमों के उल्लंघन में सबसे ज्यादा मामले दोपहिया चालकों द्वारा बिना हेलमेट गाड़ी चलाने और चौराहों पर ओवर स्पीडिंग के सामने आए हैं.
प्रमुख आंकड़े: जनवरी से जुलाई 2026 तक की कार्रवाई
- कुल ई-चालान: 16,93,792 (लगभग 17 लाख)
- कुल सीज किए गए वाहन: 4,970 वाहन
- कार्यालय में जमा नकद शमन शुल्क: ₹17,89,400
- उल्लंघन के प्रमुख कारण एवं चालानों की संख्या:
- बिना हेलमेट: 7,67,695
- ओवर स्पीड: 1,70,321
- नो पार्किंग: 1,45,327
- विपरीत दिशा (रॉन्ग साइड ड्राइविंग): 1,16,793
- वायु प्रदूषण (बिना PUC): 72,555
- रेड लाइट जंप: 42,720
- दोषपूर्ण/बिना नंबर प्लेट: 41,999
- बिना सीट बेल्ट: 30,637
- तीन सवारी (ट्रिपल राइडिंग): 23,956
- ड्राइविंग के दौरान मोबाइल फोन का प्रयोग: 13,894
- शराब पीकर वाहन चलाना: 4,872
ई-चालान:
- दोपहिया वाहन- 9, 61, 070
- हल्के वाहन/कारें -5, 65,836
- भारी वाहन- 69, 895)
- ऑटो/ई-रिक्शा- 82,327
सीज वाहन:
- दोपहिया वाहन- 1,905, ऑटो रिक्शा-1,147, हल्के चार पहिया- 937, ई-रिक्शा- 554, भारी वाहन एवं बसें- 371
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