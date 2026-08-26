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नोएडा में यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का शिकंजा, सात माह में काटे लगभग 17 लाख ई-चालान; हजारों वाहन जब्त

नई दिल्ली/नोएडा: ट्रैफिक नियमों का पालन करवाने के लिए ट्रैफिक पुलिस ने कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई भी कर रही है अगर आप सड़कों पर अपना वाहन लेकर निकल रहे हैं तो नियमों का पालन जरूर करें, वरना आपके साथ भी कार्रवाई हो सकती है.

वर्ष 2026 में जनवरी से लेकर जुलाई माह तक मैनुअल चेकिंग और हाई-टेक कैमरों के जरिए 16 लाख 93 हजार 792 (लगभग 17 लाख) चालान काटे गए हैं. नियमों की अनदेखी, बिना फिटनेस और शराब पीकर गाड़ी चलाने पर 4,900 से अधिक वाहनों को सीज भी किया गया है.

अभय कुमार मिश्रा---डीसीपी ट्रैफिक (ETV Bharat)

यातायात नियमों के उल्लंघन पर पुलिस का शिकंजा

जिले की सड़कों पर सुरक्षित यातायात व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमिश्नरेट पुलिस लगातार अभियान चला रही है. आंकड़ों के मुताबिक, सड़कों पर लगे आधुनिक कैमरों और ट्रैफिक कर्मियों द्वारा पिछले 7 महीनों में करीब 17 लाख वाहनों पर कार्रवाई की गई है. डीसीपी ट्रैफिक ने बताया कि जनपद गौतमबुद्धनगर में यातायात पुलिस द्वारा जनवरी से अब तक मैनुअल और कैमरों के माध्यम से लगभग 17 लाख चालान किए गए हैं. ये चालान फॉल्टी नंबर प्लेट, ड्रंक एंड ड्राइव, रॉन्ग साइड, ओवर स्पीडिंग, विदाउट हेलमेट, विदाउट सीट बेल्ट आदि विभिन्न शीर्षों में किए गए हैं.