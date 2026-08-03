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जयपुर में पुलिस का एक्शन, हुक्का बार का मैनेजर गिरफ्तार, स्पा सेंटर से 13 पकड़े

जयपुरः राजधानी जयपुर में अवैध गतिविधियों पर नकेल कसने के लिए पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है. इसी कड़ी में शहर में चल रहे अवैध हुक्का बार, मसाज पार्लर व स्पा सेंटर पर दबिश दी गई. जयपुर पूर्व जिले में बजाज नगर थाना पुलिस ने हुक्का बार पर कार्रवाई करते हुए मैनेजर को गिरफ्तार कर लिया. हुक्का बार से प्रतिबंधित सामग्री जब्त की गई है. वहीं, जयपुर दक्षिण में श्याम नगर, मानसरोवर और शिप्रापथ थाना इलाके में मसाज पार्लर स्पा सेंटर पर दबिश देकर 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है.

बिल्डिंग सील करने के लिए नगर निगम को पत्रः जयपुर दक्षिण डीसीपी राजर्षि राज ने बताया कि श्याम नगर, मानसरोवर और शिप्रापथ थाना इलाके में स्पा सेंटर पर कार्रवाई की गई है. उन्होंने बताया, पुलिस कमिश्नरेट द्वारा जारी गाइड लाइन की पालना नहीं करने पर स्पा सेंटर और मसाज सेंटर पर कार्रवाई की गई है. इस कार्रवाई के दौरान स्पा सेंटर, मसाज सेंटर के मैनेजर सहित 13 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. इसके साथ ही अवैध रूप से संचालित स्पा व मसाज सेंटर को सील करने के लिए जयपुर नगर निगम को पुलिस ने पत्र भी लिखा है.

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