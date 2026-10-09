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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन से पहले सीजेपी नेताओं पर पुलिस की सख्ती, सुधीर सांगवान का आरोप, 'बिना नोटिस घर-घर पहुंच रही सीआईडी और पुलिस'

सीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर सांगवान ( ETV Bharat )

चरखी दादरी: कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के कोर टीम सदस्य और राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर सांगवान ने पुलिस और प्रशासन पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गैर-कानूनी तरीके से दबाने का गंभीर आरोप लगाया है. उन्होंने कहा कि "संविधान के दायरे में शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात रखना नागरिकों का वैधानिक अधिकार है, लेकिन पुलिस इसे मानने को तैयार नहीं है."

'CJP कार्यकर्ताओं के घरों की जा रही है रेकी': सुधीर सांगवान ने बताया कि "दिल्ली स्थित जंतर-मंतर प्रदर्शन स्थल को सील कर दिया गया है. इसके अलावा, हरियाणा पुलिस और सीआईडी कार्यकर्ताओं के घरों पर लगातार दबिश दे रही है और फोन कर दबाव बना रही है." उन्होंने आरोप लगाया कि "सीआईडी ने उन्हें स्वयं दो बार कॉल किया, जबकि लोकेश भिवानी के गांव डाब ढाणी में पुलिस पहुंची. इसके साथ ही फतेहाबाद से रोशन कुलारिया, अजय देशवाल, चरखी दादरी से विवेक सांगवान और संदीप गुलिया के घरों के आसपास पुलिस द्वारा रेकी की गई व फोन किए गए. बहादुरगढ़ और सोनीपत से भी कार्यकर्ताओं ने पुलिस द्वारा हिरासत में लेने की तैयारी किए जाने की सूचना दी है.