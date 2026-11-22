बस्ती के व्यापारी अपहरणकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल, वारदात के सभी पहलू खंगाले जा रहे.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 8:56 AM IST
बस्ती: जिले के चर्चित इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी राजीव पांडेय अपहरणकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कारोबारी को अगवा कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ओम मिश्रा को गिरफ्तार किया है. कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को फुटहिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया. शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया.
पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के मुताबिक, बीते 19 नवंबर की शाम इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी राजीव पांडेय को बस्ती के कचहरी स्थित पकौड़ी चौराहे से अगवा किया गया था. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर कार का इस्तेमाल किया था. बताया जा रहा है कि कार में पहले से ही चार अन्य लोग मौजूद थे. आरोपियों ने कारोबारी को निशाना बनाकर जबरन कार में बैठा लिया और फिर उसे लेकर फरार हो गए.
अपहरण के बाद आरोपी कारोबारी को अमहट पुल होते हुए स्थौली तक ले गए. यहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि हमलावरों ने कारोबारी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपियों ने उन्हें मरा हुआ समझकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया.
फेंके जाने के बाद घायल कारोबारी सड़क किनारे पड़े थे. इसी दौरान वहां से गुजर रहे एक राहगीर की नजर उन पर पड़ी. राहगीर ने तत्काल पुलिस को सूचना दी. सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल राजीव पांडेय को उपचार के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रुधौली पहुंचाया. हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर दिया. समय रहते मिली मदद से कारोबारी को उपचार मिल सका.
घटना के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया था. कारोबारी के अपहरण और उनके साथ हुई बर्बरता को गंभीरता से लेते हुए पुलिस की कई टीमें मामले की जांच में जुट गई. कोतवाली पुलिस के साथ एसओजी और सर्विलांस टीम को भी लगाया गया था. पुलिस ने जांच और सुरागों के आधार पर मुख्य आरोपी ओम मिश्रा को चिह्नित किया और संयुक्त कार्रवाई करते हुए उसे फुटहिया मोड़ से गिरफ्तार कर लिया.
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