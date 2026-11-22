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बस्ती के व्यापारी अपहरणकांड का खुलासा, एक आरोपी गिरफ्तार

बस्ती व्यापारी अपहरणकांड का पुलिस ने किया पर्दाफाश ( Photo Credit; ETV Bharat )

बस्ती: जिले के चर्चित इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी राजीव पांडेय अपहरणकांड का पुलिस ने खुलासा कर दिया है. कारोबारी को अगवा कर मारपीट करने के मामले में पुलिस ने मुख्य आरोपी ओम मिश्रा को गिरफ्तार किया है. कोतवाली पुलिस, एसओजी और सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में आरोपी को फुटहिया मोड़ से गिरफ्तार किया गया. शनिवार को पुलिस लाइन सभागार में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह ने पूरे मामले का खुलासा किया.

पुलिस अधीक्षक ओमवीर सिंह के मुताबिक, बीते 19 नवंबर की शाम इलेक्ट्रॉनिक कारोबारी राजीव पांडेय को बस्ती के कचहरी स्थित पकौड़ी चौराहे से अगवा किया गया था. आरोपियों ने वारदात को अंजाम देने के लिए सफेद रंग की बिना नंबर प्लेट वाली स्विफ्ट डिजायर कार का इस्तेमाल किया था. बताया जा रहा है कि कार में पहले से ही चार अन्य लोग मौजूद थे. आरोपियों ने कारोबारी को निशाना बनाकर जबरन कार में बैठा लिया और फिर उसे लेकर फरार हो गए.

बस्ती व्यापारी अपहरणकांड में आरोपी गिरफ्तार (VIDEO Credit; ETV Bharat) अपहरण के बाद आरोपी कारोबारी को अमहट पुल होते हुए स्थौली तक ले गए. यहां उनके साथ बेरहमी से मारपीट की. आरोप है कि हमलावरों ने कारोबारी को इतनी बुरी तरह पीटा कि वह गंभीर रूप से घायल हो गया. आरोपियों ने उन्हें मरा हुआ समझकर चलती गाड़ी से बाहर फेंक दिया.