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पलामू में आपराधिक गिरोह के पास कहां से पहुंच रहे हैं ऑटोमेटिक हथियार की गोली? पुलिस की रडार पर कई बदमाश

पलामू पुलिस आपराधिक गिरोह से जुड़े लोगों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है.

Reeshma Rameshan, SP
रीष्मा रमेशन, एसपी (Etv bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 10, 2026 at 6:17 PM IST

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पलामू: पुलिस अपराधी गिरोह के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है. कार्रवाई में भारी मात्रा में हथियार एवं गोली बरामद हो रहे हैं. हाल ही के दिनों में पलामू पुलिस की कुख्यात अपराधियों के साथ मुठभेड़ हुई थी. इस मुठभेड़ में अपराधियों ने इटली और अमेरिका मेड पिस्टल का इस्तेमाल किया था.

अपराधियों तक पहुंच रही हैं 55 ऑटोमेटिक पिस्टल की गोलियां

अपराधियों के पास से दोनों पिस्टल की गोली बरामद हुई थी. 2024 में पलामू पुलिस ने 55 ऑटोमेटिक पिस्टल की गोली को बरामद किया गया था, जो 7.56 एमएम की है. 2025 में पुलिस ने 57 पिस्टल 133 गोली बरामद की थी. अपराधी एवं अपराधी गिरोह के पास आसानी से 7.56 पिस्टल की गोली पहुंच रही है.

Automatic weapons recovered by police
पुलिस द्वारा बरामद ऑटोमेटिक हथियार (Etv bharat)

कई बदमाश पुलिस की टारगेट पर

पलामू पुलिस ने हथियार एवं गोली को लेकर कई लोगों को टारगेट पर लिया है, जो विभिन्न आपराधिक गिरोह से जुड़े हैं. पुलिस पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है, जो आसानी से अपराधी गिरोह तक गोली को पहुंचा रहे हैं.

पुलिस अपराध एवं अपराधियों के खिलाफ लगातार अभियान चला रही है. अपराधी एवं आपराधिक गिरोह के पास गोली पहुंचाने वाले लोगों को भी टारगेट पर लिया गया है और कार्रवाई की जा रही है. पुलिस को कई महत्वपूर्ण जानकारी भी मिली है. इसके बाद अभियान चलाया जा रहा है: रीष्मा रमेशन, एसपी

आपराधिक गिरोह के पास मौजूद है इंटरस्टेट लिंक

पुलिस की कार्रवाई के दौरान पहले भी कई चौंकाने वाले खुलासे हुए हैं. हथियार एवं गोली की सप्लाई करने वाला गिरोह इंटरस्टेट है. पलामू पुलिस अनुसंधान के क्रम में हथियार सप्लाई करने वाले मध्य प्रदेश एवं बिहार के गिरोह को पहले भी पकड़ चुकी है.

Automatic weapons recovered by police
पुलिस द्वारा बरामद सामान (Etv bharat)

स्थानीय स्तर पर तैयार हो रहे हैं ऑटोमेटिक हथियार: पुलिस

पुलिस की छानबीन में इस बात की भी जानकारी निकलकर सामने आई है कि ऑटोमेटिक हथियार की गोली को स्थानीय स्तर पर भी तैयार कर लिया जाता है. जिसे बिहार, उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश के इलाके से लाया जाता है. दरअसल, आम लोगों को 7.56 एमएम की पिस्टल का भी लाइसेंस जारी किया जाता है. इस लिंक को भी जांच के दौरान निगरानी पर रखा गया है.

नक्सलियों ने बनाया था हथियार का नेटवर्क, अब अपराधियों की नजर

नक्सलियों ने हथियारों की खरीद एवं बिक्री के लिए एक नेटवर्क को कायम किया था. 2016-17 में पुलिस की जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ था कि बिहार से हथियार की खेप सीमावर्ती इलाकों में पहुंचती है. उसके बाद इसका डिस्ट्रीब्यूशन होता है. अपराधी भी इसी तरह का नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं. पुलिस ने भी आशंका जताई है कि नक्सलियों के हथियार सप्लायर अपराधी गिरोहों को भी हथियार दे रहे हैं. पलामू में हाल की कार्रवाई के दौरान सबसे अधिक 7.56 एमएम का पिस्टल मिला है.

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