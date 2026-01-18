ETV Bharat / state

अंश और अंशिका के अपहरणकर्ताओं का बंगाल के बच्चा चोर गिरोह से संपर्क, गिरोह के खिलाफ दबिश तेज

रांची: राजधानी रांची से गायब बच्चे अंश और अंशिका के दोनों अपहरणकर्ता रांची पुलिस के रिमांड पर हैं. पुलिस के अनुसार अपहरण में शामिल पति पत्नी ने मानव तस्करी के एक बड़े नेटवर्क की तरफ इशारा किया, जो बंगाल तक फैला हुआ है. फिलहाल दोनों से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई हैं.



कई गिरफ्तारियां हुई, कुछ अन्य गायब बच्चे बरामद होने की सूचना

रांची के जगन्नाथपुर मौसीबाड़ी खटाल से अगवा अंश और अंशिका की बरामदगी मामले में जेल में बंद दंपत्ति को धुर्वा पुलिस पांच दिन की रिमांड पर थाना लायी है. पुलिस आरोपी सोनी कुमारी और नव खेरवार उर्फ सूर्य से लगातार पूछताछ कर रही है. पूछताछ के क्रम में दोनों आरोपियों ने पुलिस के सामने अपने नेटवर्क की जानकारी दी है. पुलिस सूत्रों के अनुसार इस मामले में कई गिरफ्तारियां भी हुई है. जानकारी के अनुसार कुछ गायब बच्चे भी पुलिस के द्वारा बरामद किए गए हैं. रविवार शाम या सोमवार को इस मामले में बड़ा खुलासा रांची पुलिस के द्वारा किया जाएगा.



रिमांड पर पूछताछ

रिमांड पर पूछताछ के दौरान दोनों ने पुलिस को बताया कि बंगाल और बिहार के बच्चा चोर गिरोह से उसका कनेक्शन है. पुलिस को आशंका है कि दोनों बच्चों को अगवा करने के बाद आरोपी बंगाल या बिहार में बेच देते. पूछताछ में आरोपियों ने पुलिस को अपने गिरोह के लोगों का भी नाम बताया है. गौरतलब है कि दो जनवरी को शालीमार बाजार से अपराधियों ने अंश और अंशिका को अगवा कर लिया था. दोनों की गिरफ्तारी के बाद मामले की गहराई से जांच चल रही है.

दोनों अपहरणकर्ता पुलिस के रिमांड पर हैं. दोनों से पूछताछ की जा रही है. इस मामले में जो भी नए तथ्य आ रहे हैं, उसके आधार पर कारवाई की जा रही है: प्रमोद मिश्रा, हटिया डीएसपी

क्या है पूरा मामला