ड्रंक एंड हिट मामले में ताबड़तोड़ छापेमारी, डीएसपी ने कहा- जल्द गिरफ्तार होंगे सभी आरोपी

ड्रंक एंड हिट केस मामले में रांची पुलिस द्वारा लगातार छापेमारी अभियान चलाया जा रहा है.

DRUNK AND HIT CASE IN RANCHI
लालपुर थाना (ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : January 6, 2026 at 1:51 PM IST

3 Min Read
रांची: लालपुर इलाके में एक बार के बाहर हुए ड्रंक एंड हिट केस में आरोपियों की पहचान कर ली गई है. शराब के नशे में धुत आरोपियों ने गढ़वा के रहने वाले अंकित सिंह को अपने वाहन से कुचल कर मार डाला था. आरोपी रांची के बाहर के रहने वाले हैं. रांची पुलिस की एक टीम जिले के बाहर आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी कर रही है. पुलिस का दावा है कि जल्द से जल्द आरोपी गिरफ्तार कर लिए जाएंगे. रांची के सिटी डीएसपी रमन ने बताया कि जल्द ही सभी आरोपी सलाखों के पीछे होंगे.

क्या है पूरा मामला

बता दें की रांची के लालपुर चौक के समीप कार सवार युवकों द्वारा गढ़वा के अंकित कुमार सिंह से मारपीट करने के बाद उस पर कार चढ़ाकर कुचल दिया. जिसके बाद अस्पताल में डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया है. घटना रविवार रात नौ बजे की है. मृतक अंकित गढ़वा के मझिआंव थाना क्षेत्र के हरिगांवा गांव के रहने वाले थे. अंकित अपने साथियों के साथ रांची के लालपुर स्थित एक बार में खाना खाने के लिए गए थे. इसी दौरान कुछ युवकों के साथ विवाद हो गया था.

विवाद के दौरान दोनों गुटों में गाली गलौज और मारपीट हुई. उसी बीच अंकित बार से बाहर निकले और सड़क के दूसरी तरफ खड़ी कार को आरोपियों द्वारा जान से मारने की नीयत से उस पर चढ़ा दिया. जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए. आनन फानन में अंकित को सदर अस्पताल से रिम्स ले जाया गया, जहां मौजूद चिकित्सकों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. मामले में अंकित के मामा सत्यप्रकाश सिंह ने गढ़वा थाना में जीरो एफआईआर दर्ज करायी है. दर्ज प्राथमिकी में पलामू के लेस्लीगंज निवासी राजमनी सिंह के पुत्र रमनदीप सिंह, रौशन गुप्ता, अंशुल, विक्की खान समेत चार-पांच अज्ञात को आरोपी बनाया गया है.

कहासुनी के बाद आरोपियों ने युवक को पीटा

सत्यप्रकाश की ओर से थाना में दिए गए आवेदन में कहा गया है कि वह अंकित और उसके दोस्त अर्णव उर्फ सेजल और आकाश कुमार के साथ रविवार की रात करीब नौ बजे रांची के लालपुर चौक के पास स्थित एक बार में खाना खाने गए थे. उसी दौरान वहां मौजूद एक दूसरे ग्रुप से विवाद हो गया. आरोप है कि बाहर निकलते समय उस ग्रुप के एक व्यक्ति ने अंकित की ओर इशारा करते हुए उसे गालियां दी. उसके बाद कहासुनी मारपीट में बदल गई.

दूसरे ग्रुप के लोगों ने अंकित के साथ बेरहमी से मारपीट की, उससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. उसी दौरान सड़क के दूसरी तरफ खड़ी सफेद रंग की कार को जान से मारने की नीयत से अंकित पर चढ़ा दिया गया. घटना में आकाश भी गिर पड़ा और उसके दाहिने हाथ की हथेली में चोट आई. सत्यप्रकाश नें आरोप लगाया कि उसके बाद उसी कार से दोबारा अंकित को कुचल दिया और आरोपी मौके से फरार हो गए. घटना के बाद अंकित को तत्काल सदर अस्पताल रांची ले जाया गया. वहां से उसे रिम्स रेफर किया गया था .

