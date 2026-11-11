धीरेंद्र सिंह हत्याकांड में ड्राइवर के बयान के बाद भी कनेक्शन खंगाल रही पुलिस
पुलिस आरोपियों से धीरेंद्र सिंह के संपर्क की जानकारी जुटा रही है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 11, 2026 at 8:28 PM IST
लखनऊ: धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की विवेचना पूरी नहीं हुई है. हत्या के पीछे की असली वजह और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है. घटना को अंजाम देने वाले ड्राइवर ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि धीरेंद्र सिंह ने कई लोगों से ट्रांसफर कराने के नाम पर रुपया लिया था. समय पर रुपये वापस नहीं करने को लेकर विवाद हुआ. इसी वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस इस बयान को हत्या की अंतिम वजह मानकर जांच खत्म नहीं कर रही है.
पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वाकई धीरेंद्र सिंह ने कुछ लोगों से ट्रांसफर कराने के नाम पर रुपये लिए थे? अगर रुपये लिए गए थे तो वह लोग कौन थे और उनका आरोपियों से क्या संबंध था? इसके साथ ही उन्नाव की जमीन को लेकर पहले सामने आए विवाद की भी जांच जारी है. पुलिस करीब आधा दर्जन ऐसे लोगों की भूमिका और आरोपियों से उनके संपर्क की जानकारी जुटा रही है, जिनका नाम अलग अलग पहलुओं की जांच में सामने आया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं हत्या के पीछे एक से अधिक वजहें तो नहीं थीं या फिर किसी ने आरोपियों को इस वारदात के लिए उकसाया अथवा मदद की थी.
पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने हत्या की वजह, ट्रांसफर कराने के नाम पर लिए गए रुपये वापस न करने की भी बात कही. उसके मुताबिक, धीरेंद्र सिंह ने कई लोगों से काम कराने के नाम पर पैसे लिए थे. समय पर काम नहीं होने और रुपये वापस न मिलने से विवाद बढ़ा. इसी को लेकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. पुलिस की पूछताछ में आरोपी रवि ने जांच को भटकाने की भी कोशिश की थी. उसने पुलिस को बताया कि धीरेंद्र सिंह से दस करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी. यह रकम न देने पर धीरेंद्र की जान को खतरा था. जब पुलिस ने रवि से पूछा कि आखिर दस करोड़ रुपये कौन मांग रहा था, तो उसने पाकिस्तान के कुछ लोगों का नाम लिया. रवि के मुताबिक, ये लोग लगातार धीरेंद्र के संपर्क में थे और उससे पैसों की मांग कर रहे थे. ड्राइवर का यह बयान जांच का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पुलिस अब इससे जुड़े दूसरे तथ्यों की भी जांच कर रही है.
जांच का एक अहम सवाल यह भी है कि जिन लोगों से रुपये लिए गए थे, क्या उनका आरोपियों से कोई संपर्क था? क्या वे लोग हत्या की साजिश के बारे में जानते थे या किसी तरह इसमें शामिल थे? पुलिस इसी कड़ी को जोड़ने के लिए संबंधित लोगों के बयान और दूसरे साक्ष्य जुटा रही है.
धीरेंद्र प्रताप सिंह मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे और लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में रहते थे. उनका ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी था. उन्नाव में जमीन को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद चलने की बात भी सामने आई थी. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसी विवाद को हत्या की संभावित वजह माना था. जमीन से जुड़े मामले में धीरेंद्र की ओर से शिकायत किए जाने और कुछ लोगों से उनकी रंजिश की बात भी जांच के दायरे में आई थी. उस समय पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही थी कि जमीन विवाद के चलते ही उनकी हत्या की गई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी थी.
धीरेंद्र प्रताप सिंह 28 अगस्त 2026 की शाम अपने ड्राइवर रवि तिवारी के साथ घर से निकले थे. इसके बाद वह वापस नहीं लौटे. परिवार ने उनसे संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली. शुरुआत में ड्राइवर ने उनके दोस्तों के साथ जाने और बाद में लौटने की बात कही थी. हालांकि पुलिस की जांच में उसके बताए स्थानों और सीसीटीवी फुटेज के बीच अंतर सामने आया. इसके बाद पुलिस का शक ड्राइवर पर गहराने लगा. 30 अगस्त को दुबग्गा क्षेत्र के अमेठिया सलेमपुर के पास नहर से धीरेंद्र सिंह का शव बरामद हुआ. उनके शरीर पर गोली लगने के निशान थे. जांच में उनकी फॉर्च्यूनर गाड़ी भी बरामद की गई. पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की तो, शुरुआती पड़ताल में उन्नाव की जमीन के विवाद को हत्या की वजह माना गया था.
पुलिस ने जांच के दौरान धीरेंद्र सिंह के ड्राइवर रवि किशन उर्फ रवि तिवारी और उसके साथी ओमकार को गिरफ्तार किया था. इसके बाद ड्राइवर की पत्नी पूजा को भी गिरफ्तार किया. मामले में फरार चल रहे ड्राइवर के भाई जय किशन शर्मा को एसटीएफ ने गिरफ्तार किया था. पुलिस की जांच में इन लोगों की भूमिका सामने आने के बाद चारों को जेल भेजा गया. हालांकि अब जांच का दायरा केवल गिरफ्तार आरोपियों की भूमिका तक सीमित नहीं है. पुलिस यह भी पता लगा रही है कि हत्या की वजह क्या थी और क्या किसी अन्य व्यक्ति ने साजिश में भूमिका निभाई थी.
अब पुलिस की जांच का अहम हिस्सा उन लोगों तक पहुंचना है, जिनका नाम ट्रांसफर कराने के लिए रुपये लेने की बात में सामने आया है. पुलिस यह पता कर रही है कि धीरेंद्र सिंह ने किन लोगों से रुपये लिए थे, किस काम के लिए लिए थे और रुपये वापस न करने को लेकर क्या विवाद हुआ था. इसके साथ ही इन लोगों और गिरफ्तार आरोपियों के बीच फोन पर बातचीत, मुलाकात या किसी अन्य तरह के संपर्क की भी पड़ताल की जा रही है. पुलिस जमीन विवाद के पहलू को भी नजरअंदाज नहीं कर रही है.
एसीपी गोसाईगंज ऋषभ यादव ने ईटीवी भारत को बताया कि धीरेंद्र सिंह हत्याकांड में गंभीरता से जांच की जा रही है. विवेचना अभी पूरी नहीं हुई है. पुलिस अलग अलग पहलुओं पर काम कर रही है. घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों, उनकी पत्नी, भाई और एक अन्य सहयोगी को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है. अब हत्या के कारणों और साजिश में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने के साथ उनके खिलाफ साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं. साक्ष्य मिलने के बाद आगे की विधिक कार्रवाई की जाएगी.