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धीरेंद्र सिंह हत्याकांड में ड्राइवर के बयान के बाद भी कनेक्शन खंगाल रही पुलिस

लखनऊ: धीरेंद्र प्रताप सिंह हत्याकांड में चार आरोपियों की गिरफ्तारी के बाद भी पुलिस की विवेचना पूरी नहीं हुई है. हत्या के पीछे की असली वजह और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका थी या नहीं, पुलिस इसकी पड़ताल कर रही है. घटना को अंजाम देने वाले ड्राइवर ने पूछताछ में पुलिस को बताया था कि धीरेंद्र सिंह ने कई लोगों से ट्रांसफर कराने के नाम पर रुपया लिया था. समय पर रुपये वापस नहीं करने को लेकर विवाद हुआ. इसी वजह से उसने अपने साथियों के साथ मिलकर हत्या की साजिश रची और वारदात को अंजाम दिया. हालांकि पुलिस इस बयान को हत्या की अंतिम वजह मानकर जांच खत्म नहीं कर रही है.



पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि क्या वाकई धीरेंद्र सिंह ने कुछ लोगों से ट्रांसफर कराने के नाम पर रुपये लिए थे? अगर रुपये लिए गए थे तो वह लोग कौन थे और उनका आरोपियों से क्या संबंध था? इसके साथ ही उन्नाव की जमीन को लेकर पहले सामने आए विवाद की भी जांच जारी है. पुलिस करीब आधा दर्जन ऐसे लोगों की भूमिका और आरोपियों से उनके संपर्क की जानकारी जुटा रही है, जिनका नाम अलग अलग पहलुओं की जांच में सामने आया है. पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि कहीं हत्या के पीछे एक से अधिक वजहें तो नहीं थीं या फिर किसी ने आरोपियों को इस वारदात के लिए उकसाया अथवा मदद की थी.



पुलिस की पूछताछ में ड्राइवर ने हत्या की वजह, ट्रांसफर कराने के नाम पर लिए गए रुपये वापस न करने की भी बात कही. उसके मुताबिक, धीरेंद्र सिंह ने कई लोगों से काम कराने के नाम पर पैसे लिए थे. समय पर काम नहीं होने और रुपये वापस न मिलने से विवाद बढ़ा. इसी को लेकर उसने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की योजना बनाई. पुलिस की पूछताछ में आरोपी रवि ने जांच को भटकाने की भी कोशिश की थी. उसने पुलिस को बताया कि धीरेंद्र सिंह से दस करोड़ रुपये की मांग की जा रही थी. यह रकम न देने पर धीरेंद्र की जान को खतरा था. जब पुलिस ने रवि से पूछा कि आखिर दस करोड़ रुपये कौन मांग रहा था, तो उसने पाकिस्तान के कुछ लोगों का नाम लिया. रवि के मुताबिक, ये लोग लगातार धीरेंद्र के संपर्क में थे और उससे पैसों की मांग कर रहे थे. ड्राइवर का यह बयान जांच का एक अहम हिस्सा है, लेकिन पुलिस अब इससे जुड़े दूसरे तथ्यों की भी जांच कर रही है.



जांच का एक अहम सवाल यह भी है कि जिन लोगों से रुपये लिए गए थे, क्या उनका आरोपियों से कोई संपर्क था? क्या वे लोग हत्या की साजिश के बारे में जानते थे या किसी तरह इसमें शामिल थे? पुलिस इसी कड़ी को जोड़ने के लिए संबंधित लोगों के बयान और दूसरे साक्ष्य जुटा रही है.



धीरेंद्र प्रताप सिंह मूल रूप से उन्नाव के रहने वाले थे और लखनऊ के पीजीआई क्षेत्र में रहते थे. उनका ट्रांसपोर्ट और प्रॉपर्टी से जुड़ा काम भी था. उन्नाव में जमीन को लेकर उनका कुछ लोगों से विवाद चलने की बात भी सामने आई थी. शुरुआती जांच में पुलिस ने इसी विवाद को हत्या की संभावित वजह माना था. जमीन से जुड़े मामले में धीरेंद्र की ओर से शिकायत किए जाने और कुछ लोगों से उनकी रंजिश की बात भी जांच के दायरे में आई थी. उस समय पुलिस इस बात की पड़ताल कर रही थी कि जमीन विवाद के चलते ही उनकी हत्या की गई या इसके पीछे कोई दूसरी वजह भी थी.