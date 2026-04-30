विनीत तिवारी हत्याकांड: स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन, कई इलाकों में छापेमारी
विनीत तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है.
Published : April 30, 2026 at 1:27 PM IST
पलामू: चर्चित विनीत हत्याकांड में पलामू पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में डीएसपी इंस्पेक्टर और कई थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मामले में कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. विनीत तिवारी हत्याकांड को लेकर पलामू पुलिस गंभीर है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है.
अपहरण के बाद हुई थी हत्या
दरअसल 25 अप्रैल की रात पलामू के मेदिनीनगर के रेडमा समदा आहर के इलाके से विनीत तिवारी का अपहरण किया गया था और हत्या कर दी गई थी. 26 अप्रैल को पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके से विनीत तिवारी का शव बरामद किया था.
हत्याकांड की जांच कर रही है पुलिस: एसपी
विनीत तिवारी के परिजनों ने पूरे मामले में प्रदीप तिवारी एवं उसके भाई के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि विनय तिवारी हत्याकांड में पुलिस अनुसंधान कर रही है और कई इलाकों में छापेमारी भी कर रही है.
'जमीन के कारोबार की वजह से हुई थी हत्या': पुलिस
पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है जो पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. एसपी ने बताया कि विनीत तिवारी हत्याकांड में शामिल अपराधी चिन्हित हैं. दरअसल पलामू में विनीत तिवारी हत्याकांड को जमीन के कारोबार से जोड़कर देखा जा रहा है.
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