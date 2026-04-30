ETV Bharat / state

विनीत तिवारी हत्याकांड: स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन, कई इलाकों में छापेमारी

विनीत तिवारी हत्याकांड में पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है.

Vineet Tiwari murder case
घटनास्थल पर मौजूद पुलिस (Etv bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : April 30, 2026 at 1:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

पलामू: चर्चित विनीत हत्याकांड में पलामू पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन किया है. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम में डीएसपी इंस्पेक्टर और कई थाना प्रभारी और सब इंस्पेक्टर शामिल हैं. स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम मामले में कई इलाकों में छापेमारी कर रही है. विनीत तिवारी हत्याकांड को लेकर पलामू पुलिस गंभीर है और कई लोगों को हिरासत में भी लिया है.

अपहरण के बाद हुई थी हत्या

दरअसल 25 अप्रैल की रात पलामू के मेदिनीनगर के रेडमा समदा आहर के इलाके से विनीत तिवारी का अपहरण किया गया था और हत्या कर दी गई थी. 26 अप्रैल को पुलिस ने सदर थाना क्षेत्र के जोरकट के इलाके से विनीत तिवारी का शव बरामद किया था.

हत्याकांड की जांच कर रही है पुलिस: एसपी

विनीत तिवारी के परिजनों ने पूरे मामले में प्रदीप तिवारी एवं उसके भाई के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज करवाई थी. पलामू एसपी कपिल चौधरी ने बताया कि विनय तिवारी हत्याकांड में पुलिस अनुसंधान कर रही है और कई इलाकों में छापेमारी भी कर रही है.

'जमीन के कारोबार की वजह से हुई थी हत्या': पुलिस

पुलिस ने स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का भी गठन किया है जो पूरे मामले में लगातार कार्रवाई कर रही है. एसपी ने बताया कि विनीत तिवारी हत्याकांड में शामिल अपराधी चिन्हित हैं. दरअसल पलामू में विनीत तिवारी हत्याकांड को जमीन के कारोबार से जोड़कर देखा जा रहा है.

ये भी पढ़ें- धनबाद में हत्याकांड का खुलासा: गला रेतकर युवक की हत्या में चार आरोपी गिरफ्तार

पुष्पा हत्याकांड: 28 पुलिसकर्मियों के निलंबन पर पुलिस एसोसिएशन भड़का, बोकारो एसपी को हटाने की मांग

हजारीबाग झंडा चौक हत्याकांड का पुलिस ने किया खुलासा, हथियार समेत पांच आरोपी गिरफ्तार

TAGGED:

पलामू में विनीत तिवारी की हत्या
विनीत हत्याकांड केस
SPECIAL INVESTIGATION TEAM
VINEET TIWARI MURDER CASE
VINEET TIWARI MURDER IN PALAMU

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.