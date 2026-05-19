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दिनभर ड्यूटी फिर सड़क पर पहरेदारी! गढ़वा के पुलिस जवान एक साथ निभा रहे दोनों फर्ज

गढ़वा: झारखंड पुलिस के जवान सुमेर चौधरी इन दिनों अपने सराहनीय कार्यों को लेकर खूब चर्चा में हैं. पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के साथ-साथ आम लोगों की सेवा में भी अपना फर्ज निभा रहा है. दिनभर कोर्ट की ड्यूटी और इसके बाद सड़क पर मानवता की पहरेदारी.

दरअसल, गढ़वा जिले में एक माह में अबतक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसी घटना आगे न हो, इसके लिए पुलिस जवान सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. आमतौर पर ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिसकर्मी घर चले जाते हैं लेकिन गढ़वा पुलिस के सिपाही सुमेर चौधरी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद ट्रैफिक का भी काम संभालते हैं.

जानकारी देते पुलिस जवान सुमेर चौधरी (ETV BHARAT)

लगमा पेट्रोल पंप के पास एनएच आई 39 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होने वाली मौतों ने उन्हें झकझोर दिया. इसके बाद उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है. कोर्ट में मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी पूरी करने के बाद सुमेर चौधरी प्रतिदिन शाम चार बजे से छह बजे तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं. वे राहगीरों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और रॉन्ग साइड से वाहन नहीं चलाने की सलाह देते हैं.