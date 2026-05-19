दिनभर ड्यूटी फिर सड़क पर पहरेदारी! गढ़वा के पुलिस जवान एक साथ निभा रहे दोनों फर्ज
पुलिस कांस्टेबल सुमेर चौधरी गढ़वा में अपनी ड्यूटी के साथ सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चला रहे हैं.
Published : May 19, 2026 at 3:50 PM IST
गढ़वा: झारखंड पुलिस के जवान सुमेर चौधरी इन दिनों अपने सराहनीय कार्यों को लेकर खूब चर्चा में हैं. पुलिस जवान अपनी ड्यूटी के साथ-साथ आम लोगों की सेवा में भी अपना फर्ज निभा रहा है. दिनभर कोर्ट की ड्यूटी और इसके बाद सड़क पर मानवता की पहरेदारी.
दरअसल, गढ़वा जिले में एक माह में अबतक 5 लोगों की मौत हो चुकी है. ऐसी घटना आगे न हो, इसके लिए पुलिस जवान सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं. आमतौर पर ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिसकर्मी घर चले जाते हैं लेकिन गढ़वा पुलिस के सिपाही सुमेर चौधरी अपनी ड्यूटी खत्म होने के बाद ट्रैफिक का भी काम संभालते हैं.
लगमा पेट्रोल पंप के पास एनएच आई 39 पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं और रॉन्ग साइड ड्राइविंग से होने वाली मौतों ने उन्हें झकझोर दिया. इसके बाद उन्होंने खुद सड़क पर उतरकर लोगों को जागरूक करने का जिम्मा उठाया है. कोर्ट में मॉर्निंग शिफ्ट की ड्यूटी पूरी करने के बाद सुमेर चौधरी प्रतिदिन शाम चार बजे से छह बजे तक सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाते हैं. वे राहगीरों को यातायात नियमों का पालन करने, हेलमेट पहनने और रॉन्ग साइड से वाहन नहीं चलाने की सलाह देते हैं.
सुमेर चौधरी कहते हैं कि अगर मेरे प्रयास से एक भी व्यक्ति की जान बचती है, तो यही मेरे लिए सबसे बड़ा सौभाग्य होगा. उनका कहना है कि दुर्घटना के समय पुलिस या एम्बुलेंस को घटनास्थल तक पहुंचने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन यदि आसपास मौजूद लोग तुरंत मदद के लिए आगे आएं, तो कई अनमोल जिंदगियां बचाई जा सकती हैं. कर्तव्य से आगे बढ़कर मानवता की सेवा में जुटे सुमेर चौधरी की पहल से लोग जागरूक हो रहे हैं और यातायात नियमों का पालन भी कर रहे हैं.
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