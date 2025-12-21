ETV Bharat / state

पुलिस आरक्षक भर्ती पर आज रायपुर में खुला संवाद, गृहमंत्री विजय शर्मा अभ्यर्थियों से कर रहे सीधी बात

पुलिस आरक्षकभर्ती को लेकर युवाओं की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए गृहमंत्री विजय शर्मा ने आज अपना निवास कार्यालय अभ्यर्थियों के लिए खोल दिया है. सुबह से ही बड़ी संख्या में युवा रायपुर पहुंचकर अपनी आपत्तियां, दस्तावेज और आवेदन लेकर गृहमंत्री से मुलाकात कर रहे हैं. शाम 6 बजे तक यह संवाद कार्यक्रम जारी रहेगा.

रायपुर: छत्तीसगढ़ पुलिस आरक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर उठ रहे सवालों और शिकायतों के समाधान के लिए, आज 21 दिसंबर को उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा का खुला संवाद कार्यक्रम शुरू हो गया है. रायपुर स्थित उनके निवास कार्यालय में सुबह 10 बजे से अभ्यर्थी अपनी समस्याएं सीधे गृहमंत्री के सामने रख रहे हैं.





भर्ती प्रक्रिया पर अभ्यर्थियों की आपत्तियां सुनी जा रहीं

सीधी सुनवाई के दौरान अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में प्राप्तांकों, मेरिट सूची, जिलेवार चयन और एक अभ्यर्थी के कई जिलों में नाम आने जैसे मुद्दों पर अपनी बात रख रहे हैं. गृहमंत्री स्वयं अधिकारियों के साथ शिकायतें सुनते हुए तत्काल परीक्षण और समाधान के निर्देश दे रहे हैं.

पुलिस आरक्षक भर्ती पर आज रायपुर में खुला संवाद (ETV Bharat)





पारदर्शिता पर सरकार का जोर

गृहमंत्री विजय शर्मा ने स्पष्ट किया कि पुलिस आरक्षक भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही है. अभ्यर्थियों की मांग पर सभी जिलों के उम्मीदवारों के अंक सार्वजनिक किए गए हैं, जिन्हें वेबसाइट और क्यूआर कोड के माध्यम से देखा जा सकता है. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा, किसी भी अभ्यर्थी के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा.





एक अभ्यर्थी का चयन केवल एक स्थान पर होगा

भर्ती प्रक्रिया में एक अभ्यर्थी के कई जिलों में चयन को लेकर फैले भ्रम पर भी चर्चा हुई. गृहमंत्री ने दोहराया कि अभ्यर्थी का अंतिम चयन केवल एक ही जिले में होगा. अन्य जिलों में प्रतीक्षा सूची के आधार पर मेरिट के अनुसार युवाओं को मौका दिया जाएगा. गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि किसी के साथ अन्याय नहीं होगा इस बात का सरकार भरोसा दिलाती है.





पहले भी हुई थी एडीजी स्तर पर सुनवाई

आपको बता दें कि कि इससे पहले 19 और 20 दिसंबर को पुलिस मुख्यालय में एडीजी एसआरपी एसपी कल्लूरी द्वारा अभ्यर्थियों की शिकायतों की सुनवाई की गई थी. वहीं, 12 से 14 दिसंबर तक जिला स्तर पर पुलिस अधीक्षकों ने भी शिकायतें प्राप्त हुई थी.





गड़बड़ी पाई गई तो होगी निष्पक्ष जांच: विजय शर्मा

गृहमंत्री विजय शर्मा ने दो टूक कहा, यदि किसी भी शिकायत में गड़बड़ी के ठोस प्रमाण सामने आते हैं, तो उसकी निष्पक्ष जांच कराई जाएगी. विजय शर्मा ने भरोसा दिलाया कि शासन युवाओं के भविष्य को लेकर पूरी तरह गंभीर है. भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.





5,967 पदों के लिए हुई थी भर्ती परीक्षा

पुलिस आरक्षक भर्ती के तहत 5,967 पदों के लिए लगभग 7 लाख आवेदन प्राप्त हुए. 9 दिसंबर को परिणाम घोषित होने के बाद से ही अभ्यर्थियों की ओर से आपत्तियां सामने आ रही थी, जिसके बाद यह विशेष संवाद और शिकायत निवारण कार्यक्रम शुरू किया गया.