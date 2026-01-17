सिपाही पर नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप, आरोपी उधम सिंह नगर पुलिस लाइन में तैनात, मुकदमा दर्ज
उधमसिंह नगर जिले में सिपाही की वजह से फिर पुलिस की वर्दी पर दाग लगा है. पुलिसकर्मी पर पॉक्सो का मुकदमा भी दर्ज हुआ है.
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : January 17, 2026 at 10:54 PM IST
रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिला मुख्यालय रुद्रपुर से बड़ा मामला सामने आया है. उधम सिंह नगर पुलिस लाइन में तैनात सिपाही पर नशे की हालत में नाबालिग से छेड़छाड़ का आरोप लगा है. पीड़िता के परिजनो की तहरीर के आधार पर थाना पंतनगर पुलिस ने आरोपी कॉस्टेबल के खिलाफ पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
उधम सिंह नगर पुलिस लाइन में तैनात एक कॉस्टेबल पर नाबालिग से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है. सिपाही की इस करतूत से एक बार फिर खाकी दागदार हुई है. आरोपी सिपाही के खिलाफ थाना पंतनगर में पॉक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
पुलिस को सौंपी गई तहरीर में रुद्रपुर निवासी एक महिला ने बताया कि उसकी नाबालिग बेटी कल शाम रुद्रपुर स्टेडियम में खेल अभ्यास के लिए गई हुई थी. जैसे ही वह रुद्रपुर पुलिस लाइन से होते हुए स्टेडियम ओर जा रही थी, तभी पुलिस लाइन में तैनात कॉस्टेबल ने नशे की हालत में नाबालिग का हाथ पकड़ कर छेड़छाड़ शुरू कर दी.
नाबालिग द्वारा जैसे तैसे अपने आप को छुड़वाया और स्टेडियम पहुंची, जहां पर उसने घटना की जानकारी अपने दोस्त और परिजनों को दी. सूचना पर परिजन पुलिस लाइन पहुंचे और जमकर हंगामा किया. हंगामा होता देख पुलिस लाइन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और आरोपी कॉस्टेबल के खिलाफ कार्रवाई का आश्वासन दिया, जिसके बाद परिजन शांत हुए. देर रात पीड़िता के परिजनों की तहरीर पर आरोपी कॉस्टेबल के खिलाफ थाना पंतनगर में पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है.
बता दें कि बीते शनिवार 10 जनवरी को नैनीताल जिले के काठगोदाम थाना क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले काशीपुर के किसान सुखवंत सिंह सुसाइड ने भी उधम सिंह नगर पुलिस के कई अधिकारियों पर गंभीर आरोप लगाए थे. सुखवंत सिंह ने आत्महत्या से पहले एक वीडियो भी बनाया था.
सुखवंत सिंह ने वीडियो में जो आरोप लगाए थे, उस आधार पर काशीपुर के आईटीआई थाने के प्रभारी समेत दो पुलिस अधिकारियों को निलंबित किया गया था. वहीं एक चौकी के प्रभारी समेत दस पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर भी किया था. इस घटना के बाद उधम सिंह नगर पुलिस के दामन पर कॉस्टेबल ने एक और दाग लगा दिया.
पढ़ें---