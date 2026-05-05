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शिकार करते देखा, तो शिकारियों ने कांस्टेबल पर किया फायर, रिश्ते में जीजा–साला हैं गिरफ्तार हत्यारे

मामले का खुलासा करते पुलिस अधिकारी ( ETV Bharat Tonk )