शिकार करते देखा, तो शिकारियों ने कांस्टेबल पर किया फायर, रिश्ते में जीजा–साला हैं गिरफ्तार हत्यारे
पुलिस के अनुसार कांस्टेबल के पोस्टमार्टम में पता चला कि उसकी हत्या गोली मारकर की गई है.
Published : May 5, 2026 at 4:13 PM IST
टोंक: जिले के बनेठा थाने की ककोड़ चौकी पर तैनात पुलिस कांस्टेबल भागचंद सैनी की हत्या के आरोपियों को पुलिस ने पकड़ लिया है. पुलिस इस ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए दोनों आरोपियों राजेश मीणा और दिलराज मीणा को गिरफ्तार कर लिया है. दोनों आपस में जीजा–साला हैं.
कांस्टेबल के सीने पर मारी थी गोली: हत्या के आरोपी ट्रक ड्राइवर जीजा राजेश व साले दिलराज ने पुलिस को प्रारंभिक पूछताछ में बताया कि जब वे ककोड़ के पास जंगल में शिकार कर रहे थे. उसी समय गश्त कर रहे कांस्टेबल भागचंद ने उन्हें देख लिया. जब भागचंद ने उन्हें पकड़ने की कोशिश की, तो दिलराज मीणा ने उसके सिर पर छुरे से और राजेश मीणा ने 12 बोर की बंदूक के बट से उस पर प्रहार कर दिया. इतना हो जाने पर भी कांस्टेबल नहीं डरा, तो राजेश ने उसके सीने पर फायर कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई. पूछताछ में यह भी पता चला है कि जीजा–साले ने इसके बाद मार कर लाये खरगोश को पकाया और पार्टी की.
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आरोपियों से बंदूक बरामद: एएसपी रतनलाल भार्गव ने बताया कि राजेश टोंक जिले के अलीगढ़ थाना क्षेत्र के मोटिस की झोंपड़ियों का रहने वाला है. जबकि दिलराज नैनवां थाना क्षेत्र के भट्टों का नया गांव, जिला बूंदी का रहने वाला है. पुलिस ने हत्या के आरोपी जीजा–साले से शिकार व हत्या के समय प्रयुक्त बाइक, छूरा और बंदूक को बरामद कर लिया है.
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परिजनों ने किया था प्रदर्शन: 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल भागचंद सैनी की हत्या के बाद आक्रोशित परिजनों और समाज के लोगों ने पहले ककोड़ और बाद में जिला मुख्यालय के सआदत अस्पताल में हत्यारों की गिरफ्तारी और हत्या के कारणों का खुलासा किए जाने सहित अन्य मांगों को लेकर प्रदर्शन भी किया था. मृतक कांस्टेबल भागचंद को शहीद का दर्जा दिये जाने के पश्चात उसका राजकीय सम्मान के साथ टोंक के बहीर स्थित मोक्षधाम में अंतिम संस्कार किया गया था. शहीद कांस्टेबल का विवाह तीन साल पहले ही हुआ था और उसके 21 माह का पुत्र भी है.