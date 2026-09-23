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हिमाचल के इस थाने में जातिगत भेदभाव के आरोप, हेड कांस्टेबल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

शिमला: हिमाचल पुलिस महकमे में जातिगत भेदभाव और कथित छुआछूत से जुड़ा मामला सामने आया है. चौपाल थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के हेड कांस्टेबल पर जाति पूछकर कथित तौर पर अपमानित करने, खाने-पीने के बर्तनों को हाथ न लगाने देने और खाना देने से रोकने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित कांस्टेबल ने थाना प्रभारी चौपाल को दी शिकायत में बताया कि, उनकी ड्यूटी 27 जुलाई से 23 अगस्त और फिर 4 सितंबर से 14 सितंबर तक एक महिला की सुरक्षा में गार्ड के तौर पर लगाई गई थी. शिकायत के अनुसार, 27 जुलाई को गार्ड रूम पहुंचने पर वहां तैनात गार्ड इंचार्ज हेड कांस्टेबल ने उनसे उनकी जाति पूछी.

जाति बताने के बाद व्यवहार बदलने का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि, जब उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित बताया तो हेड कांस्टेबल का व्यवहार कथित तौर पर बदल गया. शिकायतकर्ता कांस्टेबल के अनुसार, हेड कांस्टेबल ने उनसे कहा कि उन्हें खाने-पीने को लेकर परहेज करना पड़ता है. इसके बाद कथित तौर पर उन्हें खाने-पीने के बर्तनों को हाथ न लगाने और अपनी जाति का ध्यान रखने के लिए कहा गया. पीड़ित कांस्टेबल ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके साथ धमकी भरे लहजे में बातचीत की गई. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

खाना देने से रोकने का भी आरोप