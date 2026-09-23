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हिमाचल के इस थाने में जातिगत भेदभाव के आरोप, हेड कांस्टेबल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज

पुलिस थाना चौपाल में एक पुलिस कांस्टेबल ने अपने ही गार्ड इंचार्ज हेड कांस्टेबल पर जातिगत भेदभाव के गंभीर आरोप लगाए हैं.

CASTE DISCRIMINATION CHOPAL POLICE STATION
पुलिस थाना चौपाल में जातिगत भेदभाव का आरो (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : September 23, 2026 at 10:23 AM IST

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Updated : September 23, 2026 at 10:38 AM IST

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शिमला: हिमाचल पुलिस महकमे में जातिगत भेदभाव और कथित छुआछूत से जुड़ा मामला सामने आया है. चौपाल थाने में तैनात एक कांस्टेबल ने अपने ही विभाग के हेड कांस्टेबल पर जाति पूछकर कथित तौर पर अपमानित करने, खाने-पीने के बर्तनों को हाथ न लगाने देने और खाना देने से रोकने का आरोप लगाया है. शिकायत के आधार पर पुलिस ने हेड कांस्टेबल के खिलाफ अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम की धारा 3(1)(आर) के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है.

पीड़ित कांस्टेबल ने थाना प्रभारी चौपाल को दी शिकायत में बताया कि, उनकी ड्यूटी 27 जुलाई से 23 अगस्त और फिर 4 सितंबर से 14 सितंबर तक एक महिला की सुरक्षा में गार्ड के तौर पर लगाई गई थी. शिकायत के अनुसार, 27 जुलाई को गार्ड रूम पहुंचने पर वहां तैनात गार्ड इंचार्ज हेड कांस्टेबल ने उनसे उनकी जाति पूछी.

जाति बताने के बाद व्यवहार बदलने का आरोप

शिकायतकर्ता का आरोप है कि, जब उन्होंने खुद को अनुसूचित जाति वर्ग से संबंधित बताया तो हेड कांस्टेबल का व्यवहार कथित तौर पर बदल गया. शिकायतकर्ता कांस्टेबल के अनुसार, हेड कांस्टेबल ने उनसे कहा कि उन्हें खाने-पीने को लेकर परहेज करना पड़ता है. इसके बाद कथित तौर पर उन्हें खाने-पीने के बर्तनों को हाथ न लगाने और अपनी जाति का ध्यान रखने के लिए कहा गया. पीड़ित कांस्टेबल ने शिकायत में यह भी आरोप लगाया है कि इस दौरान उनके साथ धमकी भरे लहजे में बातचीत की गई. हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि पुलिस जांच के बाद ही हो सकेगी.

खाना देने से रोकने का भी आरोप

शिकायत के अनुसार, 11 सितंबर को हेड कांस्टेबल के दोबारा गार्ड रूम आने पर कथित तौर पर इसी तरह का व्यवहार किया गया. 13 सितंबर को ड्यूटी खत्म होने के बाद कांस्टेबल गार्ड रूम पहुंचे. शिकायतकर्ता के अनुसार, हेड कांस्टेबल ने उन्हें खाना खाने के लिए कहा. उन्होंने कुछ देर बाद खुद खाना लेने की बात कही.

आरोप है कि जब शिकायतकर्ता कांस्टेबल ने स्वयं खाना निकालना शुरू किया तो हेड कांस्टेबल नाराज हो गए और वहां मौजूद एक अन्य कांस्टेबल से कथित तौर पर कहा कि उसे खाना न दिया जाए. शिकायतकर्ता का दावा है कि इसके बाद उन्होंने खुद खाना निकालकर खाया. शिकायत में यह भी कहा गया है कि घटना के विरोध में हेड कांस्टेबल ने उस शाम खाना नहीं खाया.

एससी-एसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज, साक्ष्यों की जांच

एएसपी शिमला मेहर पंवर ने बताया कि, "शिकायत मिलने के बाद उसे रोजनामचा में दर्ज किया गया और हेड कांस्टेबल के खिलाफ एससी-एसटी एक्ट की धारा 3(1)(आर) के तहत मामला दर्ज किया गया है. शिकायत को स्पेशल रिपोर्ट के तौर पर भी लिया गया है. पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों, कथित वीडियो रिकॉर्डिंग और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों की जांच कर रही है. जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगामी कार्रवाई की जाएगी."

वीडियो रिकॉर्डिंग होने का दावा

पीड़ित कांस्टेबल ने पुलिस को दी शिकायत में दावा किया है कि, घटना से संबंधित वीडियो रिकॉर्डिंग भी उनके पास मौजूद है. उनका कहना है कि वीडियो में आरोपी कर्मचारी द्वारा उनकी जाति पूछे जाने की बात स्वीकार किए जाने से संबंधित बातचीत रिकॉर्ड है. शिकायतकर्ता ने पूरे घटनाक्रम को मानसिक प्रताड़ना बताते हुए आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है.

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Last Updated : September 23, 2026 at 10:38 AM IST

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