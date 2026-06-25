संभल में पुलिस कांस्टेबल पति ने CHO पत्नी के साथ की मारपीट, पीड़िता ने लगाई न्याय की गुहार
घायल महिला लवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक उपकेंद्र पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर कार्यरत हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : June 25, 2026 at 8:40 AM IST
संभल: जिले में एक महिला स्वास्थ्यकर्मी ने अपने सिपाही पति पर मारपीट और उत्पीड़न के गंभीर आरोप लगाए हैं. घटना के बाद घायल महिला के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है. पीड़िता ने मामले की शिकायत पुलिस अधिकारियों से करते हुए न्याय और कार्रवाई की मांग की है.
जानकारी के अनुसार, पूरा मामला संभल के जूनावई के सामुदायिक स्वास्थ केन्द्र का है. घायल महिला लवली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के एक उपकेंद्र पर कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर (सीएचओ) के पद पर कार्यरत हैं. महिला का आरोप है कि उनके पति पहले भी कई बार उनके साथ मारपीट कर चुके हैं.
पीड़िता के मुताबिक, बुधवार को उसका पति उनके सरकारी आवास के कमरे पर पहुंचा और किसी बात को लेकर विवाद करने लगा. साथ उसके साथ मारपीट की, जिससे वह घायल हो गईं. वहीं, महिला के शिकायत पर फिलहाल पुलिस ने मुकदमा के आधार पर मामले की जांच शुरू कर दी है. अधिकारियों का कहना है कि जांच में जो भी तथ्य सामने आएंगे, उनके आधार पर विधिक कार्रवाई की जाएगी.
जूनावई थाना प्रभारी धीरज नागर ने बताया की लवली सीएचओ के द्वारा एक तहरीर प्राप्त हुई है, जिसमें उनके पति द्वारा मारपीट और उत्पीड़न का मामला संज्ञान में आया है. महिला का मेडिकल कराकर, मामले को संज्ञान में लेते हुए आगे की अग्रिम कार्रवाई की जा रही है.
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