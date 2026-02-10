सूरजपुर में पुलिस जवान का आत्मघाती कदम, ड्यूटी से लौटने के बाद दी जान
सूरजपुर में आरक्षक अंतोष खलखो ने आत्मघाती कदम उठाया, जिसमें उसकी मौत हो गई.पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुटी है.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : February 10, 2026 at 1:56 PM IST
सूरजपुर : सूरजपुर पुलिस विभाग से एक दुखद जानकारी सामने आई है.यहां पुलिस लाइन में तैनात आरक्षक अंतोष खलखो ने आत्मघाती कदम उठाया,जिसमें उसकी मौत हो गई है. आरक्षक की मौत की खबर सामने आने के बाद पुलिस महकमे में शोक की लहर दौड़ गई है.
ड्यूटी करने के बाद लौटा था घर
आरक्षक अंतोष खलखो एमसीबी जिले से अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद सोमवार रात को घर लौटा था.मंगलवार सुबह जब अंतोष खलखो ने अपने कमरे का दरवाजा काफी देर तक नहीं खोला तो परिजनों ने खुद जाकर दरवाजा खोला.लेकिन अंदर का नजारा देखकर परिजन स्तब्ध रह गए.अंतोष खलखो ने आत्मघाती कदम उठा लिया था,जिसमें उसकी मौत हो गई थी.
पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा
घटना की सूचना मिलते ही बिश्रामपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस ने तत्काल शव को कब्जे में लेकर पंचनामा कार्रवाई पूरी की और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. फिलहाल मौत के कारणों का पता नहीं चल सका है. पुलिस का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए मामले की जांच की जा रही है.
जांच के बाद ही कारण का होगा खुलासा
जांच अधिकारी का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और परिजनों के बयान के बाद ही स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी. फिलहाल बिश्रामपुर थाना क्षेत्र में दर्ज इस मामले की जांच जारी है.इस घटना ने एक बार फिर मानसिक तनाव और व्यक्तिगत परेशानियों को गंभीरता से समझने की जरूरत की ओर इशारा किया है.
बताया जा रहा है कि आरक्षक अंतोष खलखो अपने कर्तव्यों के प्रति जिम्मेदार था. ऐसे में अचानक हुई इस घटना ने परिजनों के साथ-साथ पुलिस विभाग को भी हैरान कर दिया है. साथी पुलिसकर्मियों और अधिकारियों ने गहरा दुख व्यक्त किया है.
आत्महत्या कोई समाधान नहीं है
यदि आपके मन में आत्महत्या के विचार आ रहे हैं, या आप किसी मित्र को लेकर चिंतित हैं, या आपको भावनात्मक सहारे की आवश्यकता है, तो हमेशा कोई न कोई आपकी बात सुनने के लिए मौजूद है. स्नेहा फाउंडेशन को 04424640050 पर कॉल करें (24x7 उपलब्ध) या टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेज की हेल्पलाइन iCall पर 9152987821 पर कॉल करें (सोमवार से शनिवार सुबह 8 बजे से रात 10 बजे तक उपलब्ध)।
होटल के स्पा सेंटर में देह व्यापार का भंडाफोड़, पुलिस ने किया पांच आरोपियों को गिरफ्तार
बिलासपुर नगर निगम ने भेजा गजब का नोटिस, कटे नल कनेक्शन पर आया 7,260 का बिल
बीसीपीएल में कोरबा का खिलाड़ी, स्पिनर पवन साहनी का सिलेक्शन, हैदराबाद की टीम ने खरीदा