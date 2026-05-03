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टोंक में कांस्टेबल की गोली मारकर हत्या, परिजनों का धरना, नौकरी व राजकीय सम्मान पर बनी सहमति

घटना की सूचना मिलते ही परिजनों और माली समाज के सैकड़ों लोगों में आक्रोश फैल गया. उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए शव का पोस्टमार्टम करने से इनकार कर दिया और घटनास्थल पर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया. बाद में शव को टोंक स्थित सआदत अस्पताल लाया गया, जहां परिजनों और समाज के लोगों ने शव के साथ 6 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया. उन्होंने हत्यारों की तुरंत गिरफ्तारी, कम से कम एक करोड़ रुपये के मुआवजे और एक परिवार सदस्य को सरकारी नौकरी की मांग रखी.

टोंक: जिले के बनेठा थाना क्षेत्र अंतर्गत ककोड़ गांव के पास स्थित पुलिस चौकी पर तैनात 26 वर्षीय पुलिस कांस्टेबल भागचंद सैनी की रविवार सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर दी गई. उनके लहूलुहान शव को रूपवास गांव जाने वाले रास्ते के पास बरामद किया गया. मृतक के सीने में गोली लगने के निशान और छर्रे मिलने से प्रथम दृष्टया उनकी बंदूक से हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है.

मुआवजे और नौकरी पर बनी सहमति: धरने में शामिल होने पहुंचे पूर्व मंत्री प्रभु लाल सैनी और भाजपा जनप्रतिनिधियों ने प्रशासन से वार्ता की, जिसके बाद करीब 6 घंटे से चल रहा गतिरोध खत्म हुआ. मृतक कांस्टेबल के परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच बनी सहमति और शव के पोस्टमार्टम के लिए परिजन हुए तैयार. सरकार की ओर से मृतक के परिवार को लगभग एक करोड़ 10 लाख रुपये की सहायता राशि, मृतक की पत्नी को अनुकंपा आधार पर सरकारी नौकरी, राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार और अन्य सुविधाएं देने की घोषणा की गई. इस सहमति के बाद परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए. सआदत अस्पताल में मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम पूरा किया गया और उसके बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया.

गोली मारकर हत्या की आशंका: टोंक पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार मीना ने बताया कि घटना की सूचना मिलते वे खुद, एएसपी रतनलाल भार्गव, डीवाईएसपी मृत्युंजय मिश्रा मौके पर पहुंचे और एमओयू व एफएसएल टीम को बुलाकर घटनास्थल से साक्ष्य जुटाये गए. मृतक कान्सटेबल की छाती में छरे मिले हैं, जिससे बंदूक से हत्या होने की प्राथमिक जानकारी मिल रही है. परिजनों की रिपोर्ट पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और कई टीमें गठित की गई हैं.

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4 साल पहले हुई थी शादी: एसपी ने कहा कि पुलिस की पूरी कोशिश है कि जल्द से जल्द हत्यारे को गिरफ्तार किया जाए. उन्होंने कहा कि इस दुख की घड़ी में पूरा टोंक पुलिस परिवार मृतक के परिवार के साथ खड़ा है. मृतक भागचंद सैनी की शादी मात्र 4 वर्ष पहले हुई थी. उनके घर में 21 महीने का बेटा कार्तिक इकलौता सहारा है. घटना के बाद पूरे क्षेत्र में शोक का माहौल छा गया है. पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी और भाजपा के अन्य जनप्रतिनिधियों ने भी परिजनों का साथ दिया और प्रशासन से वार्ता में सक्रिय भूमिका निभाई.