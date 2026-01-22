ETV Bharat / state

शिमला में चिट्टे के साथ पुलिसकर्मी सहित तीन गिरफ्तार, NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज

नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस अब तक कई पुलिस कर्मचारियों को चिट्टे के साथ गिरफ्तार कर चुकी है.

शिमला में चिट्टे के साथ पुलिस कर्मी गिरफ्तार
January 22, 2026

शिमला: शिमला में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. शोघी बैरियर पर नाकाबंदी के दौरान पुलिस ने चिट्टे (हेरोइन) के साथ एक पुलिस कांस्टेबल समेत तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इस मामले में थाना बालूगंज में एनडीपीएस एक्ट के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है.

पुलिस के अनुसार, 21 और 22 जनवरी की दरमियानी रात को स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट और विशेष सेल की टीम शोघी बैरियर पर गश्त कर रही थी. इसी दौरान सोलन की ओर से आ रही एक कार को शक के आधार पर जांच के लिए रोका गया. वाहन की तलाशी लेने पर उसमें सवार तीन युवकों के कब्जे से 9.480 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया. पुलिस ने मौके पर ही तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. आरोपियों की पहचान सिरमौर जिले के नौहराधार निवासी विकास कुमार, शिमला के जुन्गा निवासी राहुल कुमार और मंडी के जोगिंदर नगर निवासी गौरव भारद्वाज के रूप में हुई है. जांच में सामने आया कि राहुल कुमार शिमला ट्रैफिक पुलिस में कांस्टेबल के पद पर तैनात है.

एसपी शिमला संजीव गांधी ने मामले की पुष्टि करते हुए बताया, "गिरफ्तार आरोपियों में एक पुलिस जवान भी शामिल है. कानून सबके लिए समान है और जांच के दौरान किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा." पुलिस यह भी जांच कर रही है कि चिट्टा कहां से लाया गया था और इसके पीछे कौन सा नेटवर्क काम कर रहा है.

NDPS एक्ट के तहत केस दर्ज

पुलिस ने तीनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 और 29 के तहत मामला दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि नशे के नेटवर्क को पूरी तरह खत्म करने के लिए यह अभियान आगे भी जारी रहेगा. बता दें कि शिमला पुलिस चिट्टे के नेटवर्क को खत्म करने के लिए विशेष अभियान चला रही है. इस मुहिम के तहत अब तक कई पुलिस कर्मचारियों को गिरफ्तार किया जा चुका है.

