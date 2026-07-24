ETV Bharat / state

थानों में जब्त वाहनों की नीलामी के नाम पर ठगी, पुलिस आरक्षी गिरफ्तार!

गिरिडीह में थाना में जब्त वाहनों की नीलामी के नाम पर ठगी का मामला सामने आया है.

Police constable arrested for fraud involving auction of vehicles seized at police station in Giridih
गिरिडीह पुलिस के शिकंजे में आरोपी (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : July 24, 2026 at 11:47 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

गांडेय,गिरिडीहः जिला के थानों में जब्त वाहनों की नीलामी कराने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी पुलिस के एक आरक्षी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल किया है.

आरोपी जामताड़ा साइबर थाना में पदस्थापित था और उस पर लोगों से 39 लाख 5 सौ रुपये की ठगी करने का आरोप है. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस ठगी के नेटवर्क में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है.

मधुपुर स्थित घर से हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौतम कुमार के रूप में हुई है, जो झारखंड पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत था और जामताड़ा साइबर थाना में पदस्थापित था. बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह और केस के अनुसंधानकर्ता विजय मंडल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को उसके मधुपुर थाना क्षेत्र के गड़िया स्थित आवास से गिरफ्तार किया. आरोपी के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 58/26 दर्ज है. गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

कम कीमत में वाहन दिलाने का देता था झांसा

पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को यह भरोसा दिलाता था कि विभिन्न थानों में जब्त वाहनों की सरकारी नीलामी कराई जा रही है. वह कम कीमत पर वाहन उपलब्ध कराने का लालच देकर लोगों से अग्रिम राशि के रूप में मोटी रकम वसूल लेता था. पैसे लेने के बाद न तो वाहन उपलब्ध कराता था और न ही राशि वापस करता था.

पीड़ित की शिकायत से खुला मामला

इस मामले का खुलासा तब हुआ जब बेंगाबाद थाना क्षेत्र के चपुआडीह निवासी महाराज यादव ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. शिकायत में आरोप लगाया गया कि आरोपी ने नीलामी के नाम पर उससे सहित कई लोगों से लाखों रुपये की ठगी की है. शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की और आरोपी की तलाश तेज कर दी.

थाना में जब्त वाहन की नीलामी के नाम पर ठगी करने के अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार अभियुक्त जामताड़ा में आरक्षी पद पर कार्यरत था. -अमन कुमार सिंह, थाना प्रभारी, बेंगाबाद.

पूछताछ में खुल सकते हैं कई राज

पुलिस लगातार आरोपी की गतिविधियों पर नजर रख रही थी. काफी प्रयास के बाद उसके ठिकाने की जानकारी मिलने पर मधुपुर स्थित घर से उसे गिरफ्तार कर लिया गया. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है. पुलिस का मानना है कि पूछताछ में ठगी से जुड़े कई अन्य मामलों का खुलासा हो सकता है. साथ ही यह भी आशंका जताई जा रही है कि इस पूरे नेटवर्क में अन्य लोगों की भूमिका भी सामने आ सकती है. पुलिस मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है.

इसे भी पढ़ें- दुमका में मिठाई दुकानदार से एक लाख रुपए से अधिक की ठगी, ट्रैक्टर दिलाने के नाम पर ठगे पैसे

इसे भी पढ़ें- फर्जी पुलिस बनकर वसूली करना पड़ा महंगा, ग्रामीणों ने खंभे से बांधा और थाना को सौंपा!

इसे भी पढ़ें- OTP फ्रॉड गैंग का भंडाफोड़ः देवघर पुलिस ने पांच साइबर अपराधियों को भेजा जेल

TAGGED:

गाड़ी नीलामी का झांसा देकर ठगी
POLICE CONSTABLE ARRESTED
FRAUD INVOLVING AUCTION OF VEHICLES
GIRIDIH
CASE OF FRAUD

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.