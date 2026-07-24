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थानों में जब्त वाहनों की नीलामी के नाम पर ठगी, पुलिस आरक्षी गिरफ्तार!

गांडेय,गिरिडीहः जिला के थानों में जब्त वाहनों की नीलामी कराने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपये की ठगी करने वाले आरोपी पुलिस के एक आरक्षी को बेंगाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल किया है.

आरोपी जामताड़ा साइबर थाना में पदस्थापित था और उस पर लोगों से 39 लाख 5 सौ रुपये की ठगी करने का आरोप है. पुलिस आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है और आशंका जताई जा रही है कि इस ठगी के नेटवर्क में अन्य लोगों की संलिप्तता भी सामने आ सकती है.

मधुपुर स्थित घर से हुई गिरफ्तारी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान गौतम कुमार के रूप में हुई है, जो झारखंड पुलिस में आरक्षी के पद पर कार्यरत था और जामताड़ा साइबर थाना में पदस्थापित था. बेंगाबाद थाना प्रभारी अमन कुमार सिंह और केस के अनुसंधानकर्ता विजय मंडल के नेतृत्व में गठित पुलिस टीम ने आरोपी को उसके मधुपुर थाना क्षेत्र के गड़िया स्थित आवास से गिरफ्तार किया. आरोपी के विरुद्ध बेंगाबाद थाना में कांड संख्या 58/26 दर्ज है. गिरफ्तार करने के बाद उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है.

कम कीमत में वाहन दिलाने का देता था झांसा

पुलिस के अनुसार आरोपी लोगों को यह भरोसा दिलाता था कि विभिन्न थानों में जब्त वाहनों की सरकारी नीलामी कराई जा रही है. वह कम कीमत पर वाहन उपलब्ध कराने का लालच देकर लोगों से अग्रिम राशि के रूप में मोटी रकम वसूल लेता था. पैसे लेने के बाद न तो वाहन उपलब्ध कराता था और न ही राशि वापस करता था.

पीड़ित की शिकायत से खुला मामला