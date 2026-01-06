ETV Bharat / state

पुलिस सम्मलेन 8-9 जनवरी को, पुलिसिंग में तकनीक के इस्तेमाल और साइबर सुरक्षा पर होगा मंथन

जयपुर: राजस्थान के सभी जिलों के एसपी, रेंज आईजी और पुलिस मुख्यालय के वरिष्ठ अधिकारी 8 और 9 जनवरी को जयपुर में राजस्थान पुलिस अकादमी में जुटेंगे. राष्ट्रीय स्तर पर हर साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डीजी-आईजी कांफ्रेंस होती है. इसी तर्ज पर राजस्थान पुलिस के अधिकारियों की यह कांफ्रेंस होने जा रही है. जिसमें पुलिसिंग में तकनीक और नवाचार, साइबर सुरक्षा, संगठित अपराध, महिला और कमजोर वर्ग पर अत्याचार पर प्रमुखता से मंथन होगा. राजस्थान पुलिस अकादमी में 8 जनवरी को पुलिस सम्मलेन का आगाज होगा. जबकि 9 जनवरी को समापन होगा. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा होंगे.

डीजी-आईजी कांफ्रेंस की सिफारिश बताएंगे: डीजीपी राजीव कुमार शर्मा ने बताया कि आईआईएम रायपुर (छत्तीसगढ़) में आयोजित 60वें राष्ट्र स्तरीय डीजी-आईजी पुलिस सम्मेलन के परिणाम और सिफारिशों के क्रम में राजस्थान के पुलिस अधिकारियों का सम्मलेन दो दिन जयपुर में होगा. जिसमें सभी जिलों के पुलिस अधीक्षक, सभी रेंज आईजी और जयपुर मुख्यालय पर तैनात सभी वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे. राष्ट्रीय स्तर की डीजी-आईजी कांफ्रेंस में जिन मुद्दों पर चर्चा हुई है, उन्हें प्रदेश की पुलिसिंग में अपनाने को लेकर दो दिन मंथन होगा.