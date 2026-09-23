नक्सलवाद के खिलाफ जंग के बाद सामाजिक बुराइयों से लड़ाई, पुलिस ने संभाला मोर्चा
लातेहार में पुलिस सामाजिक बुराइयों के खिलाफ जागरुकता अभियान चला रही है. छात्रों और ग्रामीणों को कानून का पाठ सीखा रहे हैं.
Published : September 23, 2026 at 4:25 PM IST
लातेहार: जिले में नक्सल उन्मूलन के बाद अब पुलिस ने सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ लड़ाई आरंभ कर दी है. लातेहार एसपी कुमार गौरव के निर्देश पर पुलिस सुदूर इलाके में बसे गांव में जा रही है और लोगों को सामाजिक कुरीतियां तथा उससे जुड़े कानूनी प्रावधानों की जानकारी दे रही है. इसके लिए स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को भी फोकस करते हुए जागरूक किया जा रहा है.
लातेहार जिले के गारू और सरयू आदि प्रखंड घोर उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र माने जाते थे. इसी कारण इन प्रखंडों के ग्रामीण इलाकों में प्रशासनिक गतिविधियां अपेक्षाकृत काफी कम हो पाती थी. नक्सली प्रभाव के कारण अधिकांश ग्रामीण इलाका समाज से कटे हुए थे. नक्सलवाद के खिलाफ पुलिस द्वारा सफल अभियान चलाने के बाद नक्सलियों का तो लगभग सफाया हो चुका है. लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में अंधविश्वास और कानूनी पहलुओं की जानकारी की कमी मौजूद है.
ग्रामीण क्षेत्रों में इस कमी को दूर करने के लिए लातेहार एसपी कुमार गौरव के नेतृत्व में पुलिस ने एक योजना बनाकर कार्य आरंभ किया है. जिसके तहत पुलिस विभिन्न गांव में जाकर ग्रामीणों को सामाजिक कुरीतियों के अलावे, साइबर क्राइम, ट्रैफिक नियम, नशाखोरी से होने वाले नुकसान आदि के प्रति जागरूकता अभियान आरंभ किया है. इसका असर भी ग्रामीण क्षेत्रों में दिखने लगा है.
स्कूली बच्चों को भी किया जा रहा है जागरूक
पुलिस ने इस अभियान में सबसे अधिक फोकस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों पर किया है. इसके तहत विभिन्न स्कूलों में पुलिस के अधिकारी जा रहे हैं और बच्चों को उनके अधिकार को लेकर बनाए गए कानून, ट्रैफिक रूल, नशा पान और बाल विवाह आदि की विस्तृत जानकारी दे रहे हैं. एसपी के निर्देश पर सरयू हाई स्कूल में जागरूकता अभियान चला रहे थाना प्रभारी जयप्रकाश शर्मा ने बताया कि वरीय अधिकारियों के निर्देश पर यह कार्यक्रम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि ग्रामीणों के साथ-साथ स्कूली बच्चों को भी विभिन्न मुद्दों पर जागरूक किया जा रहा है.
थाना प्रभारी ने कहा बच्चों को जागरूक करने का सबसे अधिक लाभ यह हो रहा है कि जागरूकता अभियान से जहां बच्चे खुद भी जागरूक हो रहे हैं साथ में वह गांव में जाकर अपने माता-पिता और अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी जागरूक कर रहे हैं. उन्होंने कहा कि इस जागरूकता अभियान का परिणाम भी सामने आने लगा है और लोग साइबर अपराध के प्रति जागरूक होने लगे हैं.
ग्रामीणों को उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करना है लक्ष्य
इधर इस संबंध में लातेहार एसपी कुमार गौरव का कहना है कि पुलिस लोगों को सुरक्षा देने के साथ-साथ उन्हें उनके अधिकार और कर्तव्य के प्रति जागरूक करने के लक्ष्य को लेकर यह अभियान चला रही है. एसपी ने बताया कि यह अभियान लगातार जारी रहेगा. ग्रामीणों से भी अपील की है कि ग्रामीणों को जब भी पुलिस से मदद की जरूरत हो तो वे बिना संकोच पुलिस अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं को रख सकते हैं. पुलिस ग्रामीणों को सुरक्षा के साथ-साथ सहयोग देने के लिए भी पूरी तरह तैयार है.
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