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उधम सिंह नगर के स्पा सेंटरों पर छापेमारी से हड़कंप, 10 आरोपी गिरफ्तार, कई अनियमितताएं उजागर

रुद्रपुर स्थित एक मॉल में स्पा सेंटरों पर पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी से हड़कंप मच गया.

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स्पा सेंटरों पर पुलिस ने की छापेमारी (Photo-ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : April 6, 2026 at 6:39 AM IST

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रुद्रपुर: उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर और शहर के आसपास संचालित स्पा सेंटरों पर उस समय अफरा-तफरी मच गई, जब पुलिस और जिला प्रशासन की संयुक्त टीम ने अचानक छापेमारी की. यह कार्रवाई एसएसपी अजय गणपति के निर्देश पर की गई. स्पा सेंटरों पर छापेमारी के दौरान कुछ सेंटरों के ताले तोड़कर पुलिस ने अंदर प्रवेश किया और जांच में गंभीर अनियमितताएं सामने आईं. वहीं कार्रवाई के दौरान कई संचालक मौके से फरार हो गए.

छापेमारी की खबर मिलते ही कई स्पा सेंटर संचालक अपने प्रतिष्ठान बंद कर फरार हो गए. कुछ संचालकों ने जल्दीबाजी में सेंटरों पर ताले लगा दिए, ताकि जांच से बचा जा सके. हालांकि, प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में ग्राइंडर मशीन के जरिए ताले कटवाए और पुलिस टीम अंदर दाखिल हुई. जब पुलिस ने सेंटरों के अंदर जांच की, तो वहां कई युवक और युवतियां मौजूद मिले. सभी से पूछताछ की गई और उनकी मौजूदगी को लेकर जानकारी जुटाई गई.

स्पा सेंटरों पर छापेमारी से मचा हड़कंप (Video-ETV Bharat)

जांच के दौरान कई स्पा सेंटरों में नियमों का खुला उल्लंघन सामने आया. लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन, और अन्य आवश्यक दस्तावेजों में भारी कमी पाई गई. प्रशासन ने तत्काल कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन करने वाले स्पा सेंटरों के खिलाफ चालानी कार्रवाई की. जिन सेंटरों के ताले तोड़े गए, उनके बाहर सुरक्षा के मद्देनजर पुलिसकर्मियों को तैनात कर दिया गया है, ताकि दोबारा कोई अवैध गतिविधि संचालित न हो सके. इस पूरी कार्रवाई के बाद एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है. स्थानीय लोगों का कहना है कि इससे पहले भी कई बार इन स्पा सेंटरों पर कार्रवाई कर उन्हें बंद कराया गया था, लेकिन कुछ समय बाद वे फिर से चालू हो जाते हैं.

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ताले तोड़कर स्पा सेंटरों के अंदर घुसी पुलिस (Photo-ETV Bharat)

इस संयुक्त अभियान में 10 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है. गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा और अनैतिक देह व्यापार (निवारण) अधिनियम की धाराओं के तहत कुल 5 मुकदमे दर्ज किए गए हैं. वहीं कई संचालक और सहयोगी अभी फरार हैं, जिनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही है. इस कार्रवाई के दौरान पुलिस ने कुल 19 महिलाओं को विभिन्न स्पा सेंटरों से मुक्त कराया. इन महिलाओं को तत्काल सुरक्षित संरक्षण में लेकर उनका मेडिकल परीक्षण कराया गया है. साथ ही काउंसलिंग और पुनर्वास की प्रक्रिया भी संबंधित विभागों के समन्वय से शुरू कर दी गई है.

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छापेमारी में मिली कई अनियमितताएं (Photo-ETV Bharat)

पुलिस अब जिले में संचालित सभी स्पा सेंटरों के लाइसेंस, रजिस्ट्रेशन और वैधता की गहन जांच कर रही है. साथ ही अन्य संदिग्ध स्थानों को चिन्हित कर आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रखने की तैयारी है.

जिले में कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वाले, अवैध कारोबार चलाने वाले और समाज में अनैतिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा. 'ऑपरेशन प्रहार' के तहत ऐसे अपराधियों के खिलाफ कठोर और निरंतर कार्रवाई जारी रहेगी.
-अजय गणपति, एसएसपी, उधम सिंह नगर-

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