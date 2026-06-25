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रांची में पुलिस का फ्लैग मार्च, मुहर्रम को लेकर संवेदनशील जिलों में विशेष चौकसी

रांची में मुहर्रम को लेकर पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला.

Police conducted flag march ahead of Muharram in Ranchi
पुलिस का फ्लैग मार्च (रांची) (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : June 25, 2026 at 8:41 PM IST

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रांचीः मुहर्रम को देखते हुए राजधानी रांची की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड में है. संवेदनशील इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं. वहीं गुरुवार को राजधानी पुलिस ने फ्लैग मार्च भी किया.

पुलिस के साथ रैफ और जिला पुलिस के जवानों ने किया फ्लैग मार्च

रांची सिटी एसपी पारस राणा ने बताया कि मुहर्रम के मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था को लेकर रांची जिला पुलिस लगातार अलर्ट है. आम लोगों के बीच पुलिस के प्रति विश्वास को बनाए रखने के लिए राजधानी में फ्लैग मार्च भी किया गया है. इसी क्रम में रांची के फिरायालाल चौक से सुजाता चौक-एकरा मस्जिद-कर्बला चौक-पथलकुदवा-चर्च रोड-थड़पखना मस्जिद-लालपुर-हिंदपीढ़ी-डेली मार्केट-कोतवाली आदि क्षेत्रों में फ्लैग मार्च किया गया. इस फ़्लैग मार्च में रैफ के जवानों को भी शामिल किया गया.

Police conducted flag march ahead of Muharram in Ranchi
रांची में पुलिस का फ्लैग मार्च (ETV Bharat)

शांति के साथ मनाएं पर्व

फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य पर्व के दौरान शांति और सौहार्द बनाए रखना, आमजन में विश्वास को बनाये रखना और आकस्मिकता की स्थिति से निपटने की पूर्व तैयारी करना है. इस दौरान संवेदनशील क्षेत्रों, जुलूस के रूट में पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति और सुरक्षा की स्थिति की सूक्ष्मतापूर्वक समीक्षा की गई तथा प्रतिनियुक्त बलों को ब्रीफ किया गया.

Police conducted flag march ahead of Muharram in Ranchi
पुलिस का फ्लैग मार्च (ETV Bharat)

इस फ्लैग मार्च में अन्य स्थानीय पुलिस उपाधीक्षक, स्थानीय थाना प्रभारी एवं अन्य पुलिस पदाधिकारी एवं कर्मी मौजूद रहे. RAF की एक कंपनी भी इस फ्लैग मार्च में शामिल रही. इस तरह का फ्लैग मार्च रांची के विभिन्न थाना क्षेत्रो में भी निकाला गया है. आमजन से अपील है कि किसी भी संदिग्ध गतिविधि एवं असामाजिक तत्वों की तुरंत सूचना पुलिस तक पहुंचायें.

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मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट
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