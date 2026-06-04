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रांची में मॉब लिंचिंग मामले में कारवाई शुरू, आरोपियो की तलाश में छापेमारी

रांचीः राजधानी रांची में बुधवार को भाजपा नेता कमलेश राम के भांजे की हत्या मामले में रांची पुलिस की कार्रवाई तेज कर दी गई है. रोहित की हत्या को लेकर एक दर्जन से ज्यादा लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है जिसमें कई को गिरफ्तार भी कर लिया गया है.

बुधवार को पीट पीटकर मार डाला गया था रोहित को

रांची के रातू इलाके में भाजपा नेता कमलेश राम के भांजे रोहित की भीड़ ने लाठी-डंडों से पीट-पीटकर हत्या कर दी. रोहित पर एक महिला से छेड़खानी का आरोप लगाकर उसकी बेरहमी से पिटाई की गई थी. मारपीट के दौरान किसी ने डायल 112 के जरिए कंट्रोल रूम को इसकी सूचना दी. सूचना मिलते ही रातू पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और रोहित को भीड़ के चंगुल से छुड़ाकर अस्पताल ले गई, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

भाजपा नेता कमलेश राम का बयान (Etv Bharat)

महिला से दुष्कर्म का आरोप

स्थानीय लोगों के अनुसार, बुधवार को रातू की रहने वाली एक महिला ने रोहित पर छेड़खानी का आरोप लगाया था. इसके बाद महिला के परिजनों ने शोर मचाकर उसे पकड़ लिया और उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी. मारपीट के कारण रोहित बेसुध हो गया। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस टीम ने उसे भीड़ के चंगुल से छुड़ाया और तुरंत अस्पताल ले गई.