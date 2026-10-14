ETV Bharat / state

फरीदाबाद में अवैध पटाखों के गोदाम पर बड़ी रेड, 7,270 किलोग्राम पटाखे बरामद

फरीदाबाद में अवैध पटाखों के गोदाम पर बड़ी रेड ( ETV Bharat )

फरीदाबाद : त्योहारों के दौरान अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अपराध शाखा सेक्टर-85 की टीम ने 13 अक्टूबर को पुराना खेड़ी रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर 7,270 किलोग्राम पटाखे बरामद किए.

भारी मात्रा में पटाखे बरामद : पुलिस ने गोदाम संचालक हेमंत वधवा निवासी सैयदवाड़ा, ओल्ड फरीदाबाद को काबू कर उसके खिलाफ थाना बीपीटीपी में मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान गोदाम के दो कमरों में अलग-अलग ब्रांड के भारी मात्रा में पटाखे पेटियों और खुले रूप में रखे मिले. इनमें अनार, फुलझड़ी, सुतली बम, बिजली बम, चकरी, स्काई शॉट, बुलेट बम और मैजिक पेपर शॉट सहित कई प्रकार के पटाखे शामिल थे. पुलिस ने सभी पटाखों को नियमानुसार अपने कब्जे में ले लिया.