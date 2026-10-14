फरीदाबाद में अवैध पटाखों के गोदाम पर बड़ी रेड, 7,270 किलोग्राम पटाखे बरामद
हरियाणा के फरीदाबाद में अवैध पटाखों के गोदाम पर पुलिस की बड़ी रेड पड़ी है.
Published : October 14, 2026 at 8:52 PM IST|
Updated : October 14, 2026 at 9:05 PM IST
फरीदाबाद : त्योहारों के दौरान अवैध रूप से पटाखों के भंडारण और बिक्री के खिलाफ फरीदाबाद पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. अपराध शाखा सेक्टर-85 की टीम ने 13 अक्टूबर को पुराना खेड़ी रोड स्थित एक गोदाम पर छापा मारकर 7,270 किलोग्राम पटाखे बरामद किए.
भारी मात्रा में पटाखे बरामद : पुलिस ने गोदाम संचालक हेमंत वधवा निवासी सैयदवाड़ा, ओल्ड फरीदाबाद को काबू कर उसके खिलाफ थाना बीपीटीपी में मामला दर्ज किया है. पुलिस के अनुसार, जांच के दौरान गोदाम के दो कमरों में अलग-अलग ब्रांड के भारी मात्रा में पटाखे पेटियों और खुले रूप में रखे मिले. इनमें अनार, फुलझड़ी, सुतली बम, बिजली बम, चकरी, स्काई शॉट, बुलेट बम और मैजिक पेपर शॉट सहित कई प्रकार के पटाखे शामिल थे. पुलिस ने सभी पटाखों को नियमानुसार अपने कब्जे में ले लिया.
लाइसेंस 2025 में हो चुका था समाप्त : पुलिस टीम ने गोदाम संचालक से पटाखों के भंडारण और बिक्री के लिए वैध लाइसेंस व परमिट मांगें, लेकिन वो कोई वैध दस्तावेज प्रस्तुत नहीं कर सका. प्रारंभिक पूछताछ में सामने आया कि उसने गोदाम किराये पर लिया हुआ था. उसके पास पहले पटाखे बेचने का लाइसेंस था, लेकिन वह वर्ष 2025 में समाप्त हो चुका था. इसके बावजूद उसने झज्जर और रोहतक क्षेत्र से पटाखे खरीदकर गोदाम में रखे हुए थे. पुलिस अब पटाखों की खरीद, भंडारण और बिक्री से जुड़े अन्य पहलुओं की जांच कर रही है.
आगे भी जारी रहेगी कार्रवाई : फरीदाबाद पुलिस का कहना है कि नियमों का उल्लंघन कर पटाखों का भंडारण और बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी, ताकि त्योहारों के दौरान आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके.
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