बकरीद पूर्व नूंह में पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च, पर्व को लेकर जिले में सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट
बकरीद पर्व पर जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए नूंह शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च निकाला.
Published : May 23, 2026 at 6:39 PM IST
नूंहः आगामी बकरीद पर्व को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने और जिले में कानून व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से नूंह में जिला पुलिस पूरी तरह अलर्ट है. इसी कड़ी में शुक्रवार को पिनंगवा और नूंह शहर में फ्लैग मार्च निकाला गया. जिला पुलिस द्वारा मेवात क्षेत्र के अलग-अलग कस्बों और शहरों में फ्लैग मार्च की शुरुआत कर दी गई है.
'किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न दी जाए': फिरोजपुर झिरका डीएसपी हरदीप सिंह ने बताया कि बकरीद पर्व को लेकर पुलिस प्रशासन ने पहले से ही सुरक्षा इंतजाम मजबूत करने शुरू कर दिए हैं. उन्होंने बताया कि "पुलिस अधीक्षक द्वारा पहले ही निर्देश जारी किए जा चुके हैं. किसी भी प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी न दी जाए. पुलिस इस संबंध में लगातार निगरानी बनाए हुए है और लोगों से कानून का पालन करने की अपील कर रही है."
फ्लैग मार्च का उद्देश्य शांति व्यवस्था कायम रखनाः पुलिस का कहना है कि फ्लैग मार्च का मुख्य उद्देश्य लोगों में सुरक्षा और विश्वास का माहौल कायम करना और त्योहार के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखना है. साथ ही किसी भी प्रकार की अनहोनी या अफवाह से बचने के लिए पुलिस सतर्कता बरत रही है.
'किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे': जिला पुलिस ने लोगों से अपील की है कि "बकरीद का त्योहार आपसी भाईचारे और शांति के साथ मनाएं. किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें. किसी की धार्मिक भावनाओं को ठेस न पहुंचे, इसके लिए सभी नागरिक कानून और प्रशासन के निर्देशों का सभी लोग पालन करें."