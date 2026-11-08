दीपावली से पहले पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च, गुंडे-बदमाशों को पुलिस ने दी चेतावनी
कलेक्टर ने लोगों से मिट्टी के दीए खरीदने और ग्रीन पटाखों चलाने की अपील की. चंद्रकांत वर्मा की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : November 8, 2026 at 9:21 AM IST
बलौदा बाजार: शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला. पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए गुंडे बदमाशों को सख्त चेतावनी जारी की. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं. पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था से इस बार कारोबारी भी काफी खुश हैं. कारोबार जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार दीपावली तक 100 करोड़ का कारोबार हो जाएगा. इस बार लोग पीतल,कांसा और स्टील के बर्तन सहित सोने-चांदी के जेवरातों की जमकर दीपावली पर खरीदी कर रहे हैं. ऑटोबाइल सेक्टर में भी इस बार बूम है.
पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च
दीपावली के मद्देनजर पुलिस टीम ने ऑटो और बस स्टैंड, जहां ज्यादा भीड़भाड़ होती है वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से त्योहार के दिन और दिनो की अपेक्षा गश्त को और बढ़ा दिया जाएगा. पुलिस ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो शांति के साथ त्योहार मनाएं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो दीपावली के मौके पर बाजार में बेतरतीब तरीके से गाड़ियों की पार्किंग नहीं करें. गलत पार्किंग करने से बाजार में भीड़भाड़ बढ़ जाती है और लोगों को निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.
कलेक्टर कुलदीप शर्मा की अपील
दीपावली पर कलेक्टर कुलदीप शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वो मिट्टी के दीए खरीदें ताकि मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को आर्थिक मदद मिल सके. कलेक्टर ने दीपावली और गोवर्धन पूजा, भाई दूज की लोगों को बधाई और शुभकामनाएं दी हैं. कलेक्टर ने कहा कि त्योहार लोगों के जीवन में खुशिया लेकर आए ऐसी हम आशा करते हैं. कलेक्टर ने इसके साथ ही लोगों के ग्रीन पटाखे जलाने की अपील भी की. उन्होने कहा कि पर्यावरण का ख्याल रखना हम सभी का कर्तव्य है.