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दीपावली से पहले पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च, गुंडे-बदमाशों को पुलिस ने दी चेतावनी

दीपावली से पहले पुलिस का शहर में फ्लैग मार्च ( ETV Bharat )

बलौदा बाजार: शहर में शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिला प्रशासन की टीम ने शनिवार को फ्लैग मार्च निकाला. पुलिस ने फ्लैग मार्च के जरिए गुंडे बदमाशों को सख्त चेतावनी जारी की. जिला प्रशासन ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि वो शांति और भाईचारे के साथ त्योहार मनाएं. पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्था से इस बार कारोबारी भी काफी खुश हैं. कारोबार जगत से जुड़े लोगों का कहना है कि इस बार दीपावली तक 100 करोड़ का कारोबार हो जाएगा. इस बार लोग पीतल,कांसा और स्टील के बर्तन सहित सोने-चांदी के जेवरातों की जमकर दीपावली पर खरीदी कर रहे हैं. ऑटोबाइल सेक्टर में भी इस बार बूम है.

पुलिस ने निकाला फ्लैग मार्च दीपावली के मद्देनजर पुलिस टीम ने ऑटो और बस स्टैंड, जहां ज्यादा भीड़भाड़ होती है वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए हैं. पुलिस ने बताया कि सुरक्षा के लिहाज से त्योहार के दिन और दिनो की अपेक्षा गश्त को और बढ़ा दिया जाएगा. पुलिस ने भी लोगों से अपील करते हुए कहा है कि वो शांति के साथ त्योहार मनाएं. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वो दीपावली के मौके पर बाजार में बेतरतीब तरीके से गाड़ियों की पार्किंग नहीं करें. गलत पार्किंग करने से बाजार में भीड़भाड़ बढ़ जाती है और लोगों को निकलने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.