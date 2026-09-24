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बलौदा बाजार में पुलिस का फ्लैग मार्च, गणपति विसर्जन से पहले बदमाशों को कड़ी चेतावनी

बलौदा बाजार-भाटापारा पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशन में आयोजित फ्लैग मार्च गुरुवार शाम करीब 6 बजे रक्षित केंद्र पुलिस लाइन से शुरू हुआ. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा ने फ्लैग मार्च का नेतृत्व किया। उनके साथ एसडीओपी बलौदाबाजार उषा सोंधिया, डीएसपी ट्रैफिक मोनिका मरावी, रक्षित निरीक्षक सहित 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान पैदल गश्त में शामिल हुए. पुलिस टीम गार्डन चौक, नया बस स्टैंड और शहर के प्रमुख व्यावसायिक एवं संवेदनशील क्षेत्रों से होते हुए डॉ. भीमराव अंबेडकर चौक पहुंची.

फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने एक ओर जहां गणेश विसर्जन को शांतिपूर्ण और सौहार्दपूर्ण तरीके से संपन्न कराने का संदेश दिया, वहीं दूसरी ओर असामाजिक और उपद्रवी तत्वों को भी साफ चेतावनी दी कि कानून व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

बलौदा बाजार: गणपति प्रतिमाओं के विसर्जन से एक दिन पहले पुलिस ने शहर में फ्लैग मार्च निकाला. पुलिस लाइन से निकले फ्लैग मार्च में 50 से अधिक पुलिस अधिकारी और जवान शामिल हुए. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन सिन्हा के नेतृत्व में निकला यह फ्लैग मार्च शहर के प्रमुख मार्गों और संवेदनशील इलाकों से होते हुए अंबेडकर चौक पहुंचकर खत्म हुआ.

जवानों ने किया फ्लैग मार्च (ETV Bharat)





उपद्रवी तत्वों को दिया गया सख्त संदेश

फ्लैग मार्च के जरिए पुलिस ने स्पष्ट किया कि विसर्जन झांकियों के दौरान किसी भी तरह की अव्यवस्था, विवाद या उपद्रव करने वालों पर नजर रखी जाएगी. असामाजिक गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ तत्काल वैधानिक कार्रवाई की जाएगी. वहीं गणेश उत्सव समितियों और श्रद्धालुओं से भी अपील की गई कि वे त्योहार को शांति, सद्भाव और भाईचारे के साथ मनाएं.

जवानों ने किया फ्लैग मार्च (ETV Bharat)





ट्रैफिक कंट्रोल करने के लिए बनाया रुट चार्ट

गणेश विसर्जन के दौरान शहर में बड़ी संख्या में झांकियां और श्रद्धालुओं की आवाजाही को देखते हुए यातायात पुलिस ने भी विशेष व्यवस्था की है. डीएसपी ट्रैफिक मोनिका मरावी के अनुसार, शहर में सुगम यातायात के लिए विशेष रूट प्लान तैयार किया गया है. इसके साथ ही आवश्यक स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था निर्धारित की गई है, ताकि विसर्जन के दौरान आम लोगों को परेशानी न हो. पुलिस ने लोगों से अपील की है कि वे निर्धारित मार्गों और यातायात व्यवस्था का पालन करें.



जवानों ने किया फ्लैग मार्च (ETV Bharat)



साइबर फ्रॉड को लेकर पुलिस का संदेश

फ्लैग मार्च के दौरान कानून व्यवस्था और आगामी गणेश विसर्जन की तैयारियों के अलावा ETV भारत से खास बातचीत में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक खोमन लाल सिन्हा ने जिले में साइबर अपराध को लेकर पुलिस की रणनीति भी साझा की. उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक गौरव राय के निर्देशानुसार बलौदाबाजार जिले को साइबर फ्रॉड से मुक्त करना पुलिस की प्राथमिकताओं में शामिल है. साइबर ठगी के बढ़ते मामलों को देखते हुए पुलिस लगातार लोगों को जागरूक करने का काम कर रही है.

जागरुकता ही साइबर अपराध से बचाव है-पुलिस

ASP ने बताया कि साइबर अपराध से बचाव को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं. इसके साथ ही समय-समय पर आम नागरिकों को प्रशिक्षण और जरूरी जानकारी भी दी जा रही है, ताकि लोग ऑनलाइन ठगी के तरीकों को समझ सकें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि से खुद को सुरक्षित रख सकें. उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक गौरव राय के मार्गदर्शन में पुलिस टीम लगातार इस दिशा में काम कर रही है.

जवानों ने किया फ्लैग मार्च (ETV Bharat)





अपराध कम करना और पुलिस-जन संवाद भी प्राथमिकता

ASP सिन्हा ने कहा कि पुलिस का उद्देश्य केवल अपराध होने के बाद कार्रवाई करना नहीं है, बल्कि अपराध की रोकथाम पर भी लगातार काम किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि जिले में अपराध दर को कम करने, संवेदनशील क्षेत्रों पर निगरानी बढ़ाने और आम नागरिकों के साथ बेहतर पुलिस-जन संवाद स्थापित करने पर भी पुलिस का विशेष फोकस है. उनके मुताबिक पुलिस चाहती है कि आम नागरिक बिना किसी झिझक के अपनी शिकायत पुलिस तक पहुंचा सकें और उन्हें समय पर मदद मिल सके. इसके लिए पुलिस को आम जनता के बीच विश्वास कायम करने की दिशा में भी काम किया जा रहा है.





पुलिस की अपील, संदिग्ध गतिविधि दिखे तो 112 पर दें सूचना

गणेश विसर्जन के दौरान पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने की अपील की. पुलिस ने कहा यदि किसी व्यक्ति को कोई संदिग्ध गतिविधि दिखाई देती है या किसी तरह की आपात स्थिति बनती है तो तत्काल पुलिस हेल्पलाइन 112 या नजदीकी थाने में सूचना दें. पुलिस का कहना है कि त्योहार के दौरान सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पर्याप्त बल तैनात रहेगा और संवेदनशील क्षेत्रों में लगातार निगरानी की जाएगी.