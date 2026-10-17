झारखंड-बिहार बॉर्डर पर फ्लैग मार्च, पलामू डीसी-एसपी ने लिया जायजा
दुर्गा पूजा को लेकर पलामू जिला में बिहार से सटे सीमावर्ती इलाके में पुलिस का फ्लैग मार्च हुआ. नीरज कुमार की रिपोर्ट.
Published : October 17, 2026 at 7:06 PM IST
पलामूः दुर्गा पूजा को लेकर पलामू के हरिहरगंज में बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. जिस इलाके में यह फ्लैग मार्च हुआ है वह इलाका बिहार के औरंगाबाद के अम्बा कुटुंबा से सटा हुआ इलाका है. पलामू का हरिहरगंज के इलाके का शहरी आबादी आधा बिहार में है जबकि आधा झारखंड में है.
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने शनिवार को बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में फ्लैग मार्च किया और अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिया. दुर्गा पूजा को लेकर बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और पुलिस एवं प्रशासनिक टीम नजर बनाए हुए है. हरिहरगंज के बाद पलामू के हैदरनगर में भी दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन हुआ है.
पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने शनिवार की शाम पलामू के विभिन्न इलाकों का दौरा किया और दुर्गा पूजा को लेकर सुरक्षा की समीक्षा की. दोनों अधिकारियों ने पलामू के पतन, पड़वा, छतरपुर, हरिहरगंज समिति कई इलाकों में निरीक्षण किया.
इस दौरान पूजा पंडालों में पहुंचने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ और ट्रैफिक को लेकर कई बिंदुओं पर समीक्षा की गई. दोनों अधिकारियों ने पूजा समितियां से बातचीत की और उनकी समस्याओं को भी सुना. पंडालों में महिला पुरुष के लिए अलग-अलग लाइन रखने का निर्देश दिया गया.
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