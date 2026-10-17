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झारखंड-बिहार बॉर्डर पर फ्लैग मार्च, पलामू डीसी-एसपी ने लिया जायजा

पलामू में पुलिस प्रशासन का फ्लैग मार्च ( ETV Bharat )

पलामूः दुर्गा पूजा को लेकर पलामू के हरिहरगंज में बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया. जिस इलाके में यह फ्लैग मार्च हुआ है वह इलाका बिहार के औरंगाबाद के अम्बा कुटुंबा से सटा हुआ इलाका है. पलामू का हरिहरगंज के इलाके का शहरी आबादी आधा बिहार में है जबकि आधा झारखंड में है.

पलामू डीसी दिलीप प्रताप सिंह शेखावत और एसपी कपिल चौधरी ने शनिवार को बिहार से सटे हुए सीमावर्ती इलाके में फ्लैग मार्च किया और अधिकारियों को कई बिंदुओं पर निर्देश दिया. दुर्गा पूजा को लेकर बिहार झारखंड सीमावर्ती इलाके में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है और पुलिस एवं प्रशासनिक टीम नजर बनाए हुए है. हरिहरगंज के बाद पलामू के हैदरनगर में भी दोनों अधिकारियों के नेतृत्व में फ्लैग मार्च का आयोजन हुआ है.