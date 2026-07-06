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आगरा बाथरूम कांड में पुलिस करेगी क्राइम सीन रिक्रिएशन, शव की वैज्ञानिक पहचान के लिए की जाएगी डीएनए जांच

कत्ल की साजिश में मुख्य आरोपी रूबी के साथ और कितने गुनहगार शामिल?

सच से उठेगा पर्दा?
सच से उठेगा पर्दा? (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : July 6, 2026 at 1:13 PM IST

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आगरा: आगरा में पति की हत्या करके शव बाथरूम में दफनाने वाली पत्नी जेल पहुंच गई, लेकिन कई सवाल अभी भी ऐसे हैं, जिनसे पर्दा उठना बाकी है. ऐसे ही सवालों में से एक है कि, क्या रूबी ने अकेले ही इस वारदात को अंजाम दिया, या फिर और भी कई किरदार इस खूनी खेल में शामिल हैं? इन सवालों के जवाब के लिए पुलिस जांच के दायरे को बढ़ाने में लगी है.

सीन रिक्रिएशन, सच से उठेगा पर्दा?: पुलिस की पूछताछ में आरोपी रूबी अकेले की पति की हत्या कर बाथरूम में दफनाने के बयान पर कायम है. जिससे पुलिस की टीम अब इसी दिशा में काम कर रही है. सच से पर्दा उठाने के लिए पुलिस अब क्राइम सीन रिक्रिएशन करने की तैयारी कर रही है. साथ ही शव की वैज्ञानिक पहचान के लिए पुलिस डीएनए जांच कराएगी.

बाथरूम खुदाई में मृतक का कंकाल मिला
बाथरूम खुदाई में मृतक का कंकाल मिला (Photo Credit: ETV Bharat)

क्राइम सीन में क्या होगा?: पुलिस क्राइम सीन का दोहराव कर सकती है. इसके लिए बाथरूम को पहले जैसा करना पड़ेगा. ताकि यह पता चल सके कि बाथरूम में कितनी मिट्टी डाली गई थी. इसमें कितना समय लगा होगा. जिस बाल्टी से मिट्टी डाली गई. उससे कितने चक्कर लगाने पड़े होंगे. एक अकेले व्यक्ति ने मिट्टी को समतल कैसे किया होगा. शव कितना नीचे दफन था. बाथरूम में इसके लिए ज्यादा खुदाई तो नहीं की गई थी. इन सब सवालों के जवाब पुलिस को क्राइम सीन के दोहराव से मिल जाएंगे.

कत्ल की साजिश, कितने गुनहगार?: पुलिस को शक है कि, रूबी अकेले ही शव को कैसे दफनाई? पुलिस ने इस मामले में तमाम सबूत जुटाए हैं. जिसमें शव का बाथरूम से निकालने, बाथरूम पक्का करने वाले राज मिस्त्री, मजूदर, मृतक के भाई और अन्य के बयान भी इस मामले में बेहद अहम रहेंगे.

आगरा बाथरूम कांड की आरोपी रूबी
आगरा बाथरूम कांड की आरोपी रूबी (Photo Credit: ETV Bharat)

हर किसी को यह सवाल परेशान कर रहा है कि, अकेली महिला ने शव कैसे दफना दिया. जबकि, अभी तक किसी दूसरे के वारदात में शामिल होने का कोई सुराग नहीं मिला है. रूबी से पूछताछ में कई सवाल दागे गए, हर बार उसने वहीं जवाब दिया जो पहले बताया था. उसने साफ कहा कि किसी को बचाने से उसे क्या लाभ है. उसकी तो जिंदगी बर्बाद हो गई. उसकी बेटियों का अब पता नहीं क्या होगा. उनकी परवरिश कैसे होगी.- सैयद अली अब्बास, डीसीपी सिटी


खर्चा चलाने के लिए सिलाई करती थी रूबी: पूछताछ में रूबी ने खुलासा किया था कि, घर का खर्चा चलाने के लिए वह घर ही सिलाई करती थी. जबकि, पति सुरेंद्र कुमार शर्मा बेरोजगार था. काम करता था. नशेबाज था. जो शराब पीने के लिए उसकी कमाई भी छीन लेता था. मां की पेंशन भी खर्च कर देता था. रुपये नहीं देने पर घर में हंगामा और मारपीट करता था. किसी भी बात पर कभी भी और कहीं पर भी पीट देता था. बेटियां बड़ी हो रही थीं. उनकी भी शर्म नहीं करता था. बेटियों को भी गंदी गालियां देता था.

मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा
मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा (Photo Credit: ETV Bharat)


पति और मायके से नहीं था कोई सपोर्ट: जेल गई रूबी ने पुलिस की पूछताछ में बताया कि, शादी के बाद से ही वह हर दिन मर रही थी. बेटियां पैदा हुई तो दिमाग में यही चलता था कि, पता नहीं बेटियों का क्या होगा. उनकी पढ़ाई कैसे पूरी होगी. क्योंकि, पति से कोई सहारा नहीं था. मायके वालों की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है.

बता दें कि सिकंदरा थाना क्षेत्र के दहतोरा स्थित रेणुका धाम निवासी लापता 44 वर्षीय सुरेंद्र कुमार शर्मा का कंकाल उसके ही घर के बाथरूम में दफन मिला था. मृतक सुरेंद्र कुमार शर्मा की पत्नी रूबी 45 दिन से दोनों बेटियां, बुजुर्ग सास, जेठ के साथ ही परिचित और रिश्तेदारों को पति के लापता होने की कहकर गुमराह कर रही थी. इतना ही नहीं. उसने 26 मई को सिकंदरा थाना में पति सुरेंद्र कुमार शर्मा की गुमशुदगी दर्ज कराई थी. जबकि, रूबी ने पति के लापता होने से एक दिन पहले यानी 17 मई की रात में ही पति को खीर में नींद की गोलियां मिलाकर खिलाकर हत्या की थी.

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