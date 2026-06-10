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अखिलेश यादव की बेटी पर अभद्र टिप्पणी मामले में पुलिस से शिकायत, एफआईआर दर्ज कर कार्रवाई की मांग

अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर, चरित्र हनन करने की कोशिश की जा रही है.

अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट
अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट (Photo credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 7:55 PM IST

3 Min Read
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लखनऊ/संतकबीर नगर : समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर अभद्र टिप्पणी के मामले में, बुधवार को सपा कार्यकर्ताओं ने हजरतगंज थाने में तहरीर देकर एफआईआर दर्ज कर कार्यवाई कग मांग की है. वहीं, दूसरी तरफ संतकबीर नगर में भी अखिलेश यादव की पुत्री पर अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने कोतवाली खलीलाबाद में एक शिकायती पत्र देकर आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की है.

समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष राज साहनी और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने इस मामले पर नाराजगी दर्ज कराते हुए कहा, हमारे नेता अखिलेश यादव की बेटी अदिति यादव के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट कर चरित्र हनन करने वाले दुष्प्रचार करने की कोशिश की जा रही है. ऐसे लोगों पर एफआईआर दर्ज होनी चाहिए.

राज सहनी ने कहा कि हमने मामले से संबंधित एविडेंस व सोशल मीडिया के स्क्रीनशॉट पुलिस को दिए हैं. अगर पुलिस ने हमारी शिकायत पर एफआईआर नहीं करती है तो हम आंदोलन करेंगे. राज साहनी ने कहा कि राजनीति अपनी जगह है, लेकिन परिवार के सदस्यों के ऊपर इस तरह के आपत्तिजनक कमेंट करना सही नहीं है.

उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव के परिवार से करोड़ों लोगों की भावनाएं जुड़ी है. ऐसे में इस तरह के पोस्ट से हम आहत हैं. हमारी मांग है कि एफआईआर दर्ज करने के बाद आरोपियों पर कठोर कार्रवाई की जाए. राज साहनी ने कहा कि सत्ता पक्ष के नेताओं के खिलाफ होने वाले छोटे-छोटे टिप्पणियों पर भी एफआईआर हो जाती है. अब जब हमारे नेता की बेटी के साथ इस तरीके की अभद्र टिप्पणी हो रही हैं तो एफआईआर क्यों नही. अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती है तो हमारे कार्यकर्ता सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे.

उन्होंने यह भी कहा कि उत्तर प्रदेश की सरकार बहू बेटियों की सम्मान की बात करती है, लेकिन सोशल मीडिया पर बेटी की चरित्र की हनन की जा रही है, इसके बावजूद एफआईआर दर्ज नही की जा रही है. समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं द्वारा एफआईआर दर्ज करने को लेकर दी गई तहरीर के मामले में जब इंस्पेक्टर विक्रम सिंह से बात की गई तो उन्होंने कहा कि हमें शिकायत पत्र मिला है. मामले की जांच की जा रही है. उच्च अधिकारियों के निर्देश के बाद एफआईआर दर्ज कर आगे की कार्यवाई की जाएगी.

वहीं, दूसरी तरफ संतकबीर नगर में भी उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, सांसद और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की पुत्री पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर सपा कार्यकर्ताओं में भारी आक्रोश देखा गया. इस मामले को लेकर युवजन सभा के जिला अध्यक्ष राहुल यादव बादल के नेतृत्व में कोतवाली खलीलाबाद में एक शिकायती पत्र दिया गया, जिसमें आरोपियों के खिलाफ तत्काल मुकदमा दर्ज कर, कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है.

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