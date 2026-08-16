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JBT भर्ती रिकॉर्ड में छेड़छाड़! HPRCA ने अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के रिकॉर्ड में कथित छेड़छाड़ मामले में अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस शिकायत की गई है.

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JBT भर्ती रिकॉर्ड में छेड़छाड़ मामला (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Himachal Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 5:46 PM IST

4 Min Read
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हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के रिकॉर्ड के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने के मामले में संबंधित JBT अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस को शिकायत भेजी गई है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि यह मामला JBT भर्ती परीक्षा के एग्जाम सेंटर आवंटन से जुड़ा है. आयोग की प्रारंभिक जांच में रिकॉर्ड के साथ कथित छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के पास भेज दिया गया है.

ईमेल के जरिए परिजनों ने की थी शिकायत

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि 11 जून को आयोग को एक JBT अभ्यर्थी के रिश्तेदार की ओर से ईमेल प्राप्त हुआ था. ईमेल में आरोप लगाया गया था कि अभ्यर्थी को उसकी पसंद के विपरीत करीब 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर आवंटित किया गया है. ईमेल के साथ एक आवेदन भी अटैच्ड था, जिसमें अभ्यर्थी की पसंद के तौर पर शिमला, सोलन और सिरमौर के परीक्षा केंद्र दर्शाए गए थे. शिकायत मिलने के बाद आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अभ्यर्थी से संपर्क किया.

अभ्यर्थी की पसंद में थे ये एग्जाम सेंटर

सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी से बातचीत के दौरान उसने पहले बिलासपुर और बाद में शिमला को उसकी पसंद बताया गया. इसके बाद आयोग ने अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र शिमला री-अलॉट कर दिया, ताकि वह बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सके. हालांकि, इसके बाद अभ्यर्थी के परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य उच्च पदस्थ लोगों को शिकायतें भेजी गईं और आयोग से मामले की गहन जांच की मांग की गई. शिकायतों को देखते हुए आयोग ने तत्काल जांच के आदेश दिए. जांच के दौरान आयोग के मूल रिकॉर्ड की जांच की गई तो उसमें अभ्यर्थी द्वारा दी गई परीक्षा केंद्रों की पसंद लाहौल-स्पीति, किन्नौर और सिरमौर दर्ज पाई गई.

AI की मदद से रिकॉर्ड से की छेड़छाड़

सचिव डॉ. महाजन ने बताया कि आयोग के मूल रिकॉर्ड में शिमला और सोलन को अभ्यर्थी की पसंद के रूप में दर्ज नहीं पाया गया. इसके बाद रिकॉर्ड और सामने आए दस्तावेजों के बीच अंतर को गंभीरता से लिया गया. आयोग की प्रारंभिक जांच में यह सामने आया है कि AI की मदद से अभ्यर्थी की ओर से आयोग के रिकॉर्ड में कथित तौर पर छेड़छाड़ की गई. मामले की गंभीरता को देखते हुए आयोग ने संबंधित अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस को शिकायत भेज दी है. अब पुलिस जांच के आधार पर मामले में आगामी कार्रवाई होगी.

"परीक्षा प्रणाली पर हजारों अभ्यर्थियों का भरोसा और उनकी मेहनत जुड़ी हुई है. ऐसे में रिकॉर्ड से छेड़छाड़ जैसे मामलों को नजरअंदाज करना न तो अभ्यर्थियों के हित में है और न ही आयोग के लिए उचित है. आयोग का प्रयास है कि भर्ती प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और निष्पक्ष रहे. फिलहाल मामले की शिकायत पुलिस को भेज दी गई है और आगे की कार्रवाई पुलिस जांच के आधार पर होगी." - डॉ. विक्रम महाजन, सचिव, हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग

अभ्यर्थियों और परिजनों से अपील

सचिव ने कहा कि राज्य चयन आयोग परीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शिता और निष्पक्षता को लेकर पूरी तरह गंभीर है. आयोग के स्तर पर किसी भी प्रकार की गलती या अनियमितता की गुंजाइश नहीं रखी जाएगी. उन्होने अभ्यर्थियों और उनके परिजनों से अपील की है कि परीक्षा से जुड़े आधिकारिक रिकॉर्ड के साथ किसी भी प्रकार की छेड़छाड़ न करें. अगर किसी अभ्यर्थी को परीक्षा केंद्र या भर्ती प्रक्रिया को लेकर कोई आपत्ति है तो वह निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयोग के समक्ष अपनी शिकायत रख सकता है.

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