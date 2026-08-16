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JBT भर्ती रिकॉर्ड में छेड़छाड़! HPRCA ने अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस में दर्ज कराई शिकायत

हमीरपुर: हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के रिकॉर्ड के साथ कथित तौर पर छेड़छाड़ किए जाने के मामले में संबंधित JBT अभ्यर्थी के खिलाफ पुलिस को शिकायत भेजी गई है. हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि यह मामला JBT भर्ती परीक्षा के एग्जाम सेंटर आवंटन से जुड़ा है. आयोग की प्रारंभिक जांच में रिकॉर्ड के साथ कथित छेड़छाड़ किए जाने की बात सामने आई है और मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस के पास भेज दिया गया है.

ईमेल के जरिए परिजनों ने की थी शिकायत

डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि 11 जून को आयोग को एक JBT अभ्यर्थी के रिश्तेदार की ओर से ईमेल प्राप्त हुआ था. ईमेल में आरोप लगाया गया था कि अभ्यर्थी को उसकी पसंद के विपरीत करीब 500 किलोमीटर दूर एग्जाम सेंटर आवंटित किया गया है. ईमेल के साथ एक आवेदन भी अटैच्ड था, जिसमें अभ्यर्थी की पसंद के तौर पर शिमला, सोलन और सिरमौर के परीक्षा केंद्र दर्शाए गए थे. शिकायत मिलने के बाद आयोग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तत्काल अभ्यर्थी से संपर्क किया.

अभ्यर्थी की पसंद में थे ये एग्जाम सेंटर

सचिव ने बताया कि अभ्यर्थी से बातचीत के दौरान उसने पहले बिलासपुर और बाद में शिमला को उसकी पसंद बताया गया. इसके बाद आयोग ने अभ्यर्थी का परीक्षा केंद्र शिमला री-अलॉट कर दिया, ताकि वह बिना किसी परेशानी के परीक्षा दे सके. हालांकि, इसके बाद अभ्यर्थी के परिवार की ओर से वरिष्ठ अधिकारियों और अन्य उच्च पदस्थ लोगों को शिकायतें भेजी गईं और आयोग से मामले की गहन जांच की मांग की गई. शिकायतों को देखते हुए आयोग ने तत्काल जांच के आदेश दिए. जांच के दौरान आयोग के मूल रिकॉर्ड की जांच की गई तो उसमें अभ्यर्थी द्वारा दी गई परीक्षा केंद्रों की पसंद लाहौल-स्पीति, किन्नौर और सिरमौर दर्ज पाई गई.