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लाइसेंसी हथियार पर पुलिस की नजर, खंगाला जा रहा डाटा और प्रोफाइल, शादी समारोह और रील्स पर निगरानी

पलामू: जिले में पुलिस ने लाइसेंसी हथियार पर निगरानी को बढ़ा दिया है. पुलिस ने हथियार के लाइसेंस धारकों की सूची को रखा है. सूची में मौजूद नामों के प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है. दरअसल पलामू में पिछले 15 दिनों में दो हर्ष फायरिंग की घटना हुई है. दोनों हर्ष फायरिंग की घटना में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है. पुलिस ने दोनों मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर की है और हथियार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है.

पुलिस के अनुसंधान में इस बात की भी जानकारी मिली है कि लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में भी हो रहा है. लोग भीड़ लेकर चल रहे है और भीड़ में बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियार मौजूद है. पुलिस सार्वजिक स्थानों पर लाइसेंसी हथियार को इस्तेमाल को लेकर निगरानी को बढ़ाया दिया है.

जानकारी देते पालामू एसपी (ईटीवी भारत)