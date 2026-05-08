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लाइसेंसी हथियार पर पुलिस की नजर, खंगाला जा रहा डाटा और प्रोफाइल, शादी समारोह और रील्स पर निगरानी

पलामू में लाइसेंसी हथियार पर पुलिस की नजर है. लाइसेंसी हथियार धारकों की सूची बनाकर पुलिस उनके प्रोफाइल खंगाल रही है.

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पलामू पुलिस मुख्यालय (ईटीवी भारत)
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By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : May 8, 2026 at 3:00 PM IST

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पलामू: जिले में पुलिस ने लाइसेंसी हथियार पर निगरानी को बढ़ा दिया है. पुलिस ने हथियार के लाइसेंस धारकों की सूची को रखा है. सूची में मौजूद नामों के प्रोफाइल को खंगाला जा रहा है. दरअसल पलामू में पिछले 15 दिनों में दो हर्ष फायरिंग की घटना हुई है. दोनों हर्ष फायरिंग की घटना में लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल हुआ है. पुलिस ने दोनों मामले में कार्रवाई करते हुए एफआईआर की है और हथियार का लाइसेंस रद्द करने की अनुशंसा की है.

पुलिस के अनुसंधान में इस बात की भी जानकारी मिली है कि लाइसेंसी हथियार का इस्तेमाल सोशल मीडिया पर रील्स बनाने में भी हो रहा है. लोग भीड़ लेकर चल रहे है और भीड़ में बड़ी संख्या में लाइसेंसी हथियार मौजूद है. पुलिस सार्वजिक स्थानों पर लाइसेंसी हथियार को इस्तेमाल को लेकर निगरानी को बढ़ाया दिया है.

जानकारी देते पालामू एसपी (ईटीवी भारत)

हथियार सुरक्षा के लिए है, हथियार दिखावा के लिए या डराने के लिए किया जाता है तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी. ऐसे लोग जिनका आपराधिक इतिहास है और उनके पास हथियार का लाइसेंस है, थानों से मामले में रिपोर्ट मांगी जा रही है. जांच रिपोर्ट में लाईसेंस धारकों के व्यक्तिगत तौर तरीकों के बारे में भी जानकारी मांगी गई है. धारक अपराध या गलत कार्यो में संलिप्त है तो उनके खिलाफ रिपोर्ट तैयार कर लाइसेंस को रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी:- कपिल चौधरी, पलामू एसपी

थानों से मांगी गई है रिपोर्ट

पलामू पुलिस ने 1200 हथियार के लाइसेंस धारकों की सूची तैयार किया है. सूची के आधार पर थानों से रिपोर्ट मांगी जा रही है. पलामू में लोग लाइसेंसी हथियार को लेकर प्रतिबंधित क्षेत्रों में भी जा रहे हैं. यह वैसे लाइसेंस धारक हैं जो बड़े चेहरे हैं, सभी को लेकर निगरानी बढ़ाई गई है.

बता दें कि पूरे झारखंड में पलामू के इलाके में बड़े पैमाने पर हथियार के लाइसेंस जारी हुए हैं. नक्सल के दौर में पलामू में लाइसेंस जारी हुए हैं. 2014-15 तक पलामू में 6600 हथियार के लाइसेंस जारी हुए हैं. 2016-17 में सूची की जांच की गई थी और करीब 4300 हथियार के लाइसेंस को रद्द किया गया था. जनसंख्या के अनुपात पर 2016-17 में पलामू में हर 319वें व्यक्ति के पास हथियार का लाइसेंस था.

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