पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का बदला पता, गृहमंत्री विजय शर्मा के बंगले में लगा नया बोर्ड

रायपुर: होली के तुरंत बाद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का पता बदल गया है. अब राज्य के गृहमंत्री विजय शर्मा के आवास पर पुलिस कमिश्नर के नए दफ्तर का बोर्ड लगा है. साल 2026 के 23 जनवरी से रायपुर में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू हुई है. जिसके बाद पहले पुलिस कमिश्नर के रूप में डॉक्टर संजीव शुक्ला ने पदभार ग्रहण किया. इसके बाद से उनके लिए दफ्तर की तलाश शुरू हुई और पुराने राजस्व कमिश्नर कार्यालय में यह दफ्तर संचालित किया जा रहा था.

लेकिन गुरुवार से रायपुर पुलिस कमिश्नर के दफ्तर का पता बदल गया. अब यह नया दफ्तर सिविल लाइन स्थित C-3 बंगले में संचालित होगा. C-3 बंगला प्रदेश के गृहमंत्री और उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा का बंगला है. इस कार्यालय में पुलिस कमिश्नर डॉक्टर संजीव शुक्ला और अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर अमित तुकाराम कुंबले ने कार्यभार संभाल लिया है.

कमिश्नर दफ्तर का बदला पता

इसे पुलिस प्रशासन और कमिश्नरेट प्रणाली जुड़े मामले में बड़े बदलाव के रूप में देखा जा रहा है. जिसमें पुलिस कमिश्नर कार्यालय को राजस्व कमिश्नर कार्यालय से हटाकर अब पुलिस कमिश्नर कार्यालय के दफ्तर का संचालन प्रदेश के गृहमंत्री और उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा के बंगले को बनाया गया है. जहां पूर्व में डिप्टी सीएम और गृहमंत्री विजय शर्मा निवास करते थे. 23 जनवरी को रायपुर में कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने के बाद अस्थाई तौर पर पुराने राजस्व कमिश्नर कार्यालय को रायपुर पुलिस कमिश्नर का दफ्तर बनाया गया था. जहां पर अस्थाई व्यवस्था के तहत वहीं से काम का संचालित हो रहा था. दफ्तर का पता बदलने के बाद काम में और तेजी आएगी ऐसा माना जा रहा है.

