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सावन 2026; वाराणसी में 5000 पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात, 5 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया, जानिये क्या है तैयारी?

"श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम" : पुलिस कमिश्नर ने कहा कि सावन माह और कांवड़ यात्रा को देखते हुए सुरक्षा यातायात और भीड़ प्रबंधन की व्यवस्थाओं को पुख्ता किया जा रहा है. इसके लिए लगातार पैदल भ्रमण करने के साथ अलग-अलग स्थान का निरीक्षण किया जा रहा है. उन्होंने बताया कि श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए व्यापक इंतजाम किया गया है.

सावन के महीने में तैयारियों और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर ईटीवी भारत की टीम ने वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल से बातचीत की. बातचीत में पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने बताया कि काशी आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा हमारी पहली प्राथमिकता है. इसके लिए हम लोगों ने अलग-अलग प्लान तैयार किए हैं, जिससे शहर को सुरक्षित रखा जा सके और यहां आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा का पूरा ख्याल रखा जा सके.

वाराणसी : सावन के महीने में काशी आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के सुरक्षा को लेकर वाराणसी पुलिस कमिश्नरेट ने एक मास्टर प्लान तैयार किया है. इसके तहत सैकड़ों कैमरे से शहर के चप्पे-चप्पे पर नजर रखी जाएगी. पूरे जिले को 15 सेक्टर में बांटा गया है. वहीं, 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती रहेगी. इसके अलावा श्रद्धालुओं की सुविधा को देखते हुए 50 राजपत्रित अधिकारियों की ड्यूटी होगी तो पांच आईपीएस कमान संभालेंगे.

"5 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया" : उन्होंने बताया कि रिड्यूसिंग ट्रैफिक कंजेशन (आरटीसी) योजना के तहत सड़कों पर होने वाले हादसों को शून्य करने की कोशिश की जा रही है. उन्होंने बताया कि लाखों श्रद्धालुओं के आवागमन को देखते हुए शहर को 5 जोन और 15 सेक्टर में बांटा गया है. सुरक्षा के लिए पांच आईपीएस, 50 राजपत्रित अधिकारियों के अलावा लगभग 5000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी.

"सीसीटीवी कैमरों से होगी निगरानी" : उन्होंने बताया कि इसके अलावा सोमवार को सावन में बाबा विश्वनाथ धाम के प्रमुख मार्गों पर विशेष भीड़ होगी तो इस मौके पर विशेष भीड़ प्रबंधन भी लागू किया जाएगा. प्रमुख स्थानों पर बैरिकेडिंग, खोया पाया केंद्र और सादे कपड़े में भी पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी. शहर के लगभग 70 फीसदी हिस्सों में लगे सीसीटीवी कैमरे और त्रिनेत्र प्रणाली से संवेदनशील क्षेत्रों की भी निगरानी की जाएगी.





मौके पर तैनात पुलिसकर्मी (Photo credit: ETV Bharat)



"गंगा घाटों पर जवानों की रहेगी तैनाती" : उन्होंने बताया कि ड्रोन के जरिए भी शहर के अलग-अलग हिस्सों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा. धाम में आने वाले श्रद्धालु गंगा में स्नान भी करते हैं, ऐसे में बढ़ते जल स्तर को देखते हुए उनकी भी सुरक्षा का ख्याल रखा गया है. गंगा घाटों पर जल पुलिस, पीएसी और बाढ़ राहत पुलिस के साथ ही प्रशिक्षित गोताखोर की भी तैनाती की जाएगी.

"महिला-पुरूष पुलिसकर्मी रहेंगे तैनात" : उन्होंने बताया कि श्रद्धालु गहरे पानी में ना जाएं, इसके लिए डीप वॉटर बैरिकेडिंग भी की जा रही है, जिससे किसी तरीके की कोई अनहोनी ना हो सके. उन्होंने बताया कि कावड़ियों के बीच में उनके वेशभूषा में महिला-पुरूष पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, ताकि यदि उनके बीच कोई अराजकतत्व आता है तो उन्हें पकड़ कर डिटेन किया जा सके, ताकि किसी प्रकार की कोई अव्यवस्था न हो सके.



निरीक्षण के दौरान पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल (Photo credit: ETV Bharat)

"हर चार किलोमीटर पर टीम की रहेगी तैनाती" : उन्होंने बताया कि कांवड़ियों की सुविधा के लिए प्रयागराज से मोहन सराय तक की एक लेन को आरक्षित किया गया है. मार्ग में अस्थाई पुलिस बूथ, विश्राम स्थल, चिकित्सकीय सहायता भी उपलब्ध कराई जा रही है. हर चार किलोमीटर पर टीम की तैनाती रहेगी. उन्होंने बताया कि हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है कि किसी भी तरीके की परेशानी श्रद्धालुओं को न हो, इसके लिए सभी अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि वह क्षेत्र में भ्रमण करके निगरानी करें और त्वरित पुलिस रिस्पांस सुनिश्चित करें.

मौके पर तैनात पुलिसकर्मी (Photo credit: ETV Bharat)





30 जुलाई से हो रही सावन की शुरुआत : गौरतलब है कि 30 जुलाई से सावन माह की शुरुआत हो रही है. इस मौके पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के वाराणसी आगमन की संभावना है. ऐसे में रेलवे स्टेशन से लेकर सड़क के अलग-अलग हिस्सों पर विशेष टीम और व्यवस्था के तहत शहर सुरक्षा व्यवस्था को पुख्ता किया जा रहा है. रेलवे स्टेशन पर भी अस्थाई होल्डिंग एरिया और लगभग 200 कैमरे से पूरे परिसर के निगरानी की जा रही है. इसके साथ ही शहर के अलग-अलग हिस्सों में सैकड़ों कैमरे लगाए गए हैं, जिनसे कंट्रोल रूम के जरिए शहर की हर गतिविधि पर नजर रखी जाएगी और इसके साथ भी ड्रोन के जरिए भी संवेदनशील इलाकों पर निगरानी की जाएगी.





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