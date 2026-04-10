वाराणसी में पुलिस कमिश्नर का बड़ा एक्शन; 12 पुलिसकर्मी निलंबित, 60 दिन तक लटकाई जांच
पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने अर्दली रूम में उपनिरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा की.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 10, 2026 at 5:31 PM IST
वाराणसी : जिले के पुलिस आयुक्त ने कार्यों की समीक्षा बैठक के दौरान बड़ी कार्रवाई की है. सीपी मोहित अग्रवाल ने 12 दरोगाओं को निलंबित कर दिया है. इस कार्रवाई से पूरे विभाग में हड़कंप मचा हुआ है. उन्होंने खराब प्रदर्शन पर यह कार्रवाई की है. पुलिस आयुक्त ने विभागीय जांच के आदेश दिये हैं.
उपनिरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा : पुलिस आयुक्त ने बताया कि गुरुवार बीती रात अर्दली रूम में थाना कैंट, शिवपुर एवं लालपुर-पांडेयपुर के उपनिरीक्षकों के कार्यों की समीक्षा की. इस दौरान लंबित विवेचनाओं, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलन, गैर जमानती वारंट की तामील, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, बिना नंबर वाहनों की सीज कार्रवाई और विपरीत दिशा में चलने वाले वाहनों के खिलाफ कार्रवाई की समीक्षा की गई. पुलिस आयुक्त के मुताबिक, इस दौरान समीक्षा में अत्यंत खराब पाए जाने कुल 12 उपनिरीक्षकों को निलंबित कर विभागीय जांच का आदेश दिया है. जांच में सामने आया कि संबंधित विवेचकों के पास 60 दिन से विवेचनाएं लंबित हैं.
इन्हें किया गया निलंबित : मीडिया सेल की ओर जारी विज्ञप्ति के मुताबिक, निलंबित पुलिसकर्मियों में कैंट थाने से निरीक्षक संतोष पासवान, उपनिरीक्षक आशीष श्रीवास्तव, भैरव श्रीवास्तव, मुन्ना यादव, जमुना प्रसाद तिवारी, प्रवेश कुन्तल शामिल हैं. इसके अलावा थाना शिवपुर से अशोक कुमार सिंह, कोमल यादव, आशीष कुमार सिंह जबकि, लालपुर-पांडेयपुर थाने से प्रमोद कुमार गुप्ता, कोमल कुमार गुप्ता, विजेन्द्र सिंह को निलंबित किय गया है.
पुलिस आयुक्त ने दिये निर्देश : पुलिस आयुक्त ने निर्देश दिया कि कोई भी विवेचना 60 दिन से अधिक लंबित न रहे और सभी प्रकरणों का निष्पक्ष, गुणवत्तापूर्ण एवं समयबद्ध निस्तारण किया जाए. साथ ही वारंटों की त्वरित तामील, वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी, अवैध पार्किंग व अतिक्रमण के विरुद्ध सख्त कार्रवाई, क्रेन से वाहनों को हटाने तथा ट्रैफिक पुलिस के साथ समन्वय स्थापित कर यातायात व्यवस्था ठीक करने के निर्देश दिए गए. इसके अलावा उन्होंने सिस्टम आइडेंटिफिकेशन (SID) तैयार कर उसे पोर्टल पर अपलोड करने के भी निर्देश दिये.
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