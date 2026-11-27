ETV Bharat / state

तीन गोलियां लगने के बाद भी नहीं टूटा आरक्षी अमित शुक्ला का हौसला, 10 घंटे में पकड़े गए असलहा तस्कर

पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने कांस्टेबल अमित कुमार शुक्ला को सम्मानित किया ( Photo Credit; ETV Bharat )

वाराणसी: अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान तीन गोलियां लगने के बावजूद आरक्षी अमित कुमार शुक्ला का हौसला नहीं टूटा. गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने न केवल अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाई, बल्कि मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखते हुए पुलिस टीम को लगातार महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराईं. उनके सहयोग से पुलिस ने घटना के महज 10 घंटे के भीतर असलहा तस्करों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. इस साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को उन्हें प्रतीक चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है.

पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में थाना लंका में तैनात आरक्षी अमित कुमार शुक्ला को सम्मानित किया. उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अमित के अदम्य साहस, तत्परता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की सराहना की. पुलिस आयुक्त ने कहा कि ऐसे साहसी पुलिसकर्मी पूरे पुलिस बल के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनका योगदान अन्य कर्मियों को भी पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करता है.