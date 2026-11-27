तीन गोलियां लगने के बाद भी नहीं टूटा आरक्षी अमित शुक्ला का हौसला, 10 घंटे में पकड़े गए असलहा तस्कर
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कैंप कार्यालय में थाना लंका में तैनात आरक्षी अमित कुमार शुक्ला को सम्मानित किया
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 6:13 PM IST
वाराणसी: अपराधियों से मुठभेड़ के दौरान तीन गोलियां लगने के बावजूद आरक्षी अमित कुमार शुक्ला का हौसला नहीं टूटा. गंभीर रूप से घायल होने के बाद भी उन्होंने न केवल अपने कर्तव्य के प्रति निष्ठा दिखाई, बल्कि मुखबिर तंत्र को सक्रिय रखते हुए पुलिस टीम को लगातार महत्वपूर्ण सूचनाएं उपलब्ध कराईं. उनके सहयोग से पुलिस ने घटना के महज 10 घंटे के भीतर असलहा तस्करों को मुठभेड़ में गिरफ्तार कर लिया. इस साहस और कर्तव्यनिष्ठा के लिए पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने शुक्रवार को उन्हें प्रतीक चिह्न एवं प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है.
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में थाना लंका में तैनात आरक्षी अमित कुमार शुक्ला को सम्मानित किया. उन्होंने अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान अमित के अदम्य साहस, तत्परता, कर्तव्य के प्रति समर्पण और विषम परिस्थितियों में भी धैर्य बनाए रखने की सराहना की. पुलिस आयुक्त ने कहा कि ऐसे साहसी पुलिसकर्मी पूरे पुलिस बल के लिए प्रेरणास्रोत हैं और उनका योगदान अन्य कर्मियों को भी पूरी निष्ठा के साथ कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित करता है.
असलहा तस्करों ने पुलिस टीम पर झोंक दी थीं गोलियां
घटना 31 अक्टूबर 2026 की है. थाना लंका क्षेत्र में असलहों की तस्करी की सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने तस्करों की घेराबंदी की थी. टीम में शामिल आरक्षी अमित कुमार शुक्ला ने साहस दिखाते हुए तस्करों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा, लेकिन बदमाशों ने पुलिस टीम पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी. इस दौरान अमित कुमार शुक्ला को तीन गोलियां लगीं. गोली लगने से वह गंभीर रूप से घायल हो गए और इसी बीच तस्कर मौके से फरार हो गए.
घायल अवस्था में भी जुटाते रहे अहम सूचनाएं
गंभीर चोटों के बावजूद अमित कुमार शुक्ला ने हिम्मत नहीं हारी. उन्होंने पुलिस टीम को लगातार महत्वपूर्ण जानकारियां देकर सहयोग किया. उनकी सूचनाओं और पुलिस टीम की सक्रियता के चलते तस्करों तक पहुंचने में मदद मिली. पुलिस ने घटना के 10 घंटे के भीतर मुठभेड़ के दौरान असलहा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया. पकड़े गए अभियुक्तों की निशानदेही पर भारी मात्रा में अवैध असलहे, कारतूस और अवैध असलहा निर्माण की फैक्ट्री भी बरामद की गई.
पुलिस आयुक्त की प्रशंसा
सम्मान समारोह के दौरान पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने अमित कुमार शुक्ला के साहस, कर्तव्यनिष्ठा और पुलिस कार्य के प्रति समर्पण की प्रशंसा की. उन्होंने प्रतीक चिह्न और प्रशस्ति पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया तथा भविष्य में भी इसी निष्ठा और समर्पण के साथ जिम्मेदारियों का निर्वहन करने के लिए प्रेरित किया.
पुलिस आयुक्त मोहित अग्रवाल ने कहा कि कर्तव्यों के प्रति समर्पित, साहसी और कर्तव्यनिष्ठ पुलिसकर्मियों के उत्कृष्ट योगदान को सम्मानित करना पुलिस विभाग की परंपरा और प्रतिबद्धता है. अमित कुमार शुक्ला का यह साहसिक योगदान पुलिस बल के लिए मिसाल है, जहां कर्तव्य के आगे घायल होने की पीड़ा भी उनके हौसले को कमजोर नहीं कर सकी.
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