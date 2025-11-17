ETV Bharat / state

Ghaziabad: पुलिस कमिश्नर ने लॉन्च किया "कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम", लोगों को मिलेगा ये फायदा

गाजियाबाद में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल पहल, "कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम" की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई है.

कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम
कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम (ETV Bharat)
ETV Bharat Delhi Team

Published : November 17, 2025 at 8:04 PM IST

नई दिल्ली/गाजियाबाद: पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद द्वारा पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक व्यापक डिजिटल पहल, "कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम" की औपचारिक रूप से शुरुआत की गई है. कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम (CCMS)प्रणाली डाटा संचालित पुलिसिंग और जन केंद्रित पुलिसिंग के दृष्टिकोण को सशक्त करती है. नई प्रणाली सुनिश्चित करेगी कि न्यायिक प्रक्रियाएं आम जनता के लिए सुलभ हो. सोमवार को पुलिस लाइन में गाजियाबाद के पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड ने "कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम" को लांच किया है.

कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम एक वेब बेस्ड आधारित प्रणाली है. इस नई प्रणाली के माध्यम से पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में चलने वाले गुंडा एक्ट और गैंगस्टर एक्ट के वादों की स्थिति को ऑनलाइन मॉनिटर किया जाता है. इसके अतिरिक्त आम नागरिक अपने वादों की अग्रिम तिथि और वर्तमान स्थिति जान सकेंगे. कुल मिलाकर आम नागरिकों को इस नई प्रणाली से काफी फायदा पहुंचाने वाला है.

जे. रविंद्र गौड, पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद (ETV Bharat)

"कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम": पुलिस कमिश्नर जे. रविंद्र गौड द्वारा लांच किए गए कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम का प्राथमिक उद्देश्य कमिश्नरेट अदालत में मामलों की ट्रैकिंग और निगरानी को डिजिटाइज्ड करना है. आम नागरिकों को अपने मामलों की अग्रिम तारीख और वर्तमान स्थिति जानने में मदद मिलेगी, जिससे पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता आएगी. पुलिस आयुक्त और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा सभी कमिश्नरेट अदालतों के मामलों की स्थिति का एक सेंट्रलाइज्ड डैशबोर्ड के माध्यम से रियल टाइम सुपरविजन हो सकेगा.

इस सिस्टम से लोगों को मिलेगा ये फायदा: सीसीएमस पुलिस अधिकारियों को अदालत के मामलों पर प्रभावी ढंग से नजर रखने में मदद मिलेगी, जिससे उनके जवाब देही तय हो सके और प्रदर्शन में सुधार होगा. अदालत के रिकॉर्ड को सुरक्षित और निर्बाध रूप से ऑनलाइन बनाए रखने और एक्सेस करने की सुविधा मिलेगी, जिससे कागजी कार्रवाई कम होने की संभावना है. जमानती बॉन्डों की निगरानी करके झूठी जमानत से संबंधित मुद्दों को रोकने और उनका समाधान करने में यह सिस्टम मददगार साबित होगा.

''बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनाने में सहयोग करें'': "कमिश्नरेट कोर्ट्स मॉनिटरिंग सिस्टम न्याय वितरण प्रणाली में पारदर्शिता और नागरिक सुविधा के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव लाएगा. इस पहल के माध्यम से गाजियाबाद पुलिस का लक्ष्य जनता की भागीदारी बढ़ाना और न्याय प्रक्रिया में विश्वास पैदा करना है. हम नागरिकों से अनुरोध करते हैं कि वह इस नई प्रणाली का लाभ उठाएं और एक बेहतर पुलिसिंग व्यवस्था बनाने में सहयोग करें." - जे. रविंद्र गौड, पुलिस आयुक्त


