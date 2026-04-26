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UP पुलिस को मिले 566 नए कॉन्स्टेबल, पुलिस कमिश्नर ने दिलाई कर्तव्यनिष्ठा की शपथ

नई दिल्ली/नोएडा: उत्तर प्रदेश पुलिस को रविवार को 566 नए आरक्षी (कॉन्स्टेबल) मिले. गौतम बुद्ध नगर के पुलिस लाइन्स में रविवार को 'पासिंग आउट परेड' का भव्य आयोजन किया गया. 9 महीने की कड़ी ट्रेनिंग के बाद ये जवान अब समाज में कानून और सुरक्षा का जिम्मा संभालें. इस मौके पर पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने परेड की सलामी ली और जवानों को कर्तव्यनिष्ठा की शपथ दिलाई.

इस दौरान परेड ग्राउंड खाकी के जोश और अनुशासन से सराबोर दिखा. 21 जुलाई, 2025 से शुरू हुई ट्रेनिंग अपने मुकाम पर पहुंची. मुख्य अतिथि पुलिस कमिश्नर लक्ष्मी सिंह ने परेड का निरीक्षण किया और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले आरक्षियों को सम्मानित किया. उन्होंने कहा कि आप सभी से अपेक्षा है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी एवं अनुशासन के साथ करते हुए जनता के साथ सकारात्मक संवाद स्थापित करेंगे और पुलिस की छवि को और अधिक सशक्त एवं जनोन्मुखी बनाएंगे.

पुलिस लाइन्स में 'पासिंग आउट परेड' का भव्य आयोजन (ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि गौतम बुद्ध नगर पुलिस सदैव तकनीक-आधारित, पारदर्शी एवं उत्तरदायी पुलिसिंग के लिए प्रतिबद्ध है और आप सभी इस उद्देश्य की प्राप्ति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे. पुलिस सेवा सिर्फ एक नौकरी नहीं, बल्कि राष्ट्र के प्रति दायित्व है. उन्होंने जवानों से संवेदनशीलता और निष्पक्षता के साथ आधुनिक पुलिसिंग अपनाने का आह्वान किया. इस दौरान सर्वांग सर्वोत्तम प्रदर्शन के लिए रिक्रूट आरक्षी आकाश को विशेष रूप से सम्मानित किया गया.