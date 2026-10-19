पुलिस स्मृति दिवस: कर्तव्य निभाते शहीद हुए यूपी के छह पुलिसकर्मी, 21 अक्टूबर को लखनऊ में दी जाएगी श्रद्धांजलि
देशभर में ड्यूटी के दौरान 154 पुलिसकर्मियों और विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों की जान गई. इनमें उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मी भी शामिल हैं.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 19, 2026 at 10:21 PM IST
लखनऊ : पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 21 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों को नमन करेंगे और उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे. इस बार उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मियों को भी याद किया जाएगा, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है.
पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में शहीद हुए सीआरपीएफ के 10 जवानों की याद में हुई थी. चीनी सैनिकों के हमले का मुकाबला करते हुए इन जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. तभी से ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को इस दिन श्रद्धांजलि देने की परंपरा चली आ रही है.
नोएडा में आग बुझाते समय दो अग्निशमनकर्मी शहीद : उत्तर प्रदेश के छह शहीद पुलिसकर्मियों में दो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं. 4 अगस्त 2026 की रात ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में भीषण आग लग गई थी. आग बुझाने के लिए दमकल की टीमें मौके पर पहुंची थीं. इसी दौरान कंपनी की दीवार अचानक ढह गई और कई अग्निशमनकर्मी मलबे में दब गए. हादसे में अग्निशमन वाहन चालक तीर्थपाल सिंह और फायरमैन रोहित यादव की मौत हो गई. दोनों आग पर काबू पाने और लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे.
सड़क हादसे में चार पुलिसकर्मियों की मौत : उत्तर प्रदेश पुलिस के चार अन्य जवान जालौन जिले में तैनात थे. 5 मई 2026 को उरई कोतवाली में अपहरण का मुकदमा दर्ज हुआ था. अपहृत व्यक्ति की तलाश और उसे सुरक्षित बरामद करने के लिए उपनिरीक्षक मोहित कुमार यादव, उपनिरीक्षक सत्यभान सिंह, आरक्षी अशोक कुमार और आरक्षी प्रदीप कुमार को रवाना किया गया था. हरियाणा के नूंह जिले में केएमपी हाईवे पर धुलावट टोल प्लाजा के पास उनकी स्कॉर्पियो आगे चल रहे ट्रक से टकरा गई. इस हादसे में चारों पुलिसकर्मियों की मौत हो गई. वे सरकारी काम के सिलसिले में जा रहे थे.
देशभर के 154 पुलिसकर्मियों ने गंवाई जान : 1 सितंबर 2025 से 31 अगस्त 2026 के बीच देशभर में ड्यूटी के दौरान 154 पुलिसकर्मियों और विभिन्न सुरक्षा बलों के जवानों की जान गई. इनमें उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मी भी शामिल हैं. इनके अलावा बीएसएफ के 25, मध्य प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के नौ-नौ तथा आरपीएफ के आठ जवानों ने भी ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई. पुलिस स्मृति दिवस पर इन सभी शहीदों के बलिदान को याद किया जाएगा. उनका साहस और कर्तव्य के प्रति समर्पण पुलिस बल के साथ-साथ आने वाली पीढ़ियों के लिए भी प्रेरणा है.
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