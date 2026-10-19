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पुलिस स्मृति दिवस: कर्तव्य निभाते शहीद हुए यूपी के छह पुलिसकर्मी, 21 अक्टूबर को लखनऊ में दी जाएगी श्रद्धांजलि

कर्तव्य निभाते शहीद हुए पुलिस कर्मी. ( Photo Credit; Lucknow Police )

लखनऊ : पुलिस स्मृति दिवस के मौके पर 21 अक्टूबर को लखनऊ पुलिस लाइन में शहीद पुलिसकर्मियों को श्रद्धांजलि दी जाएगी. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शहीदों को नमन करेंगे और उनके परिवारों को सम्मानित करेंगे. इस बार उत्तर प्रदेश के छह पुलिसकर्मियों को भी याद किया जाएगा, जिन्होंने ड्यूटी के दौरान अपनी जान गंवाई है.

पुलिस स्मृति दिवस हर साल 21 अक्टूबर को मनाया जाता है. इसकी शुरुआत 1959 में लद्दाख के हॉट स्प्रिंग्स इलाके में शहीद हुए सीआरपीएफ के 10 जवानों की याद में हुई थी. चीनी सैनिकों के हमले का मुकाबला करते हुए इन जवानों ने देश की रक्षा में अपने प्राण न्योछावर कर दिए थे. तभी से ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले पुलिसकर्मियों को इस दिन श्रद्धांजलि देने की परंपरा चली आ रही है.

कर्तव्य निभाते शहीद हुए पुलिस कर्मी. (Photo Credit; Lucknow Police) नोएडा में आग बुझाते समय दो अग्निशमनकर्मी शहीद : उत्तर प्रदेश के छह शहीद पुलिसकर्मियों में दो अग्निशमन विभाग के कर्मचारी शामिल हैं. 4 अगस्त 2026 की रात ग्रेटर नोएडा के ईकोटेक-3 इलाके में एक इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी में भीषण आग लग गई थी. आग बुझाने के लिए दमकल की टीमें मौके पर पहुंची थीं. इसी दौरान कंपनी की दीवार अचानक ढह गई और कई अग्निशमनकर्मी मलबे में दब गए. हादसे में अग्निशमन वाहन चालक तीर्थपाल सिंह और फायरमैन रोहित यादव की मौत हो गई. दोनों आग पर काबू पाने और लोगों की सुरक्षा के लिए अपनी ड्यूटी निभा रहे थे.